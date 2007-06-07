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۱۷ خرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۵۵

30 هزار نفر در کرمان در محاصره سیل قرار گرفتند

کرمان - خبرگزاری مهر : فرماندار شهرستان قلعه گنج گفت : بیش از 80 روستا با جمعیتی بالغ بر 3 هزار نفر تا ظهر امروز به محاصره سیل در آمدند .

حسین مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : این تعداد روستا از ساعت هشت صبح امروز در محاصره سیل قرار گرفته اند و ارتباط آنها با یکدیگر قطع شده است به نحوی که امکان هیچ گونه تماس تلفنی و بی سیمی وجود ندارد.

وی افزود : کلیه زیر ساخت های این مناطق اعم از جاده ، شبکه توزیع برق ، آب رسانی و تلفن از 50 تا صد درصد تخریب شده است.

مرادی خاطر نشان کرد : زمین های کشاورزی روستاهای شهرستان قلعه گنج نیز دچار آبگرفتگی شده اند و بیش از 3500 هکتار از باغ ها و مزارع این شهرستان خسارت کلی دیده اند .

این مسئول یادآور شد : بیش از 30هزار نفر در مناطق سیل زده زندگی می کنند که بر اساس پیش بینی های انجام شده تعداد زیادی از آنان خانه و کاشانه خود را از دست داده اند و با بسیاری از این مناطق هیچ ارتباطی وجود ندارد.

مرادی عنوان کرد : فرمانداری قلعه گنج برای کمک رسانی به این افراد نیاز به اقلامی نظیر چادر گروهی ، پوشاک و خوراک دارد.

به گزارش مهر ، بارش باران و وزش باد در این مناطق به شدت ادامه دارد.
کد مطلب 498197

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