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۱۷ خرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۴۲

مسدود شدن تمامی جاده های منتهی به بلوچستان / تقاضای ارسال تجهیزات امدادی بوسیله چرخ بال

مسدود شدن تمامی جاده های منتهی به بلوچستان / تقاضای ارسال تجهیزات امدادی بوسیله چرخ بال

رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه سیستان و بلوچستان، از مسدود شدن تمامی جاده های منتهی به بلوچستان به دلیل طغیان رودخانه ها خبر داد .

شایان فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی جاده های منتهی به بلوچستان به دلیل طغیان رودخانه های اصلی، مسدود است بنابراین از تهران تقاضا شده تا کمک های امدادی و به خصوص مواد غذایی و چادر بوسیله چرخ بال به استان ارسال شود .

وی، به تشکیل جلسه ستاد حوادث غیر مترقبه در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت : وضعیت حال حاضر استان در پی طوفان گونو در جلسه ستاد حوادث غیر مترقبه مورد بررسی قرارگرفت و بنا شد تجهیزات امدادی لازم به خصوص در ارتباط با بلوچستان از تهران ارسال شود .

رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه سیستان و بلوچستان تصریح کرد: میزان بارندگی نسبت به صبح کاهش یافته اما هنوز ادامه دارد و تا کنون نیز خسارت بسیاری بر قسمت های زیر بنایی استان وارد شده است .

کد مطلب 498198

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