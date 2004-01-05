ماهر : نبايد به اسرائيل اجازه داد به‎‎‎‎‎ تنهايي‎‎ تمام‎ جهان‎ را به مبارزه بطلبد

به گزارش خبرگزاري مهر احمد ماهر در پاسخ به سوال ديگري درباره اينكه تحولات روابط دو كشور در دو دهه اخير شاهد فراز و نشيبهاي فراواني بوده است. برخي از تحليل گران سياسي يكي از موانع اعاده روابط ديپلماتيك ايران و مصر را مسئله كمپ ديويد قلمداد مي كنند. نظر جنابعالي در اين مورد چيست ؟ پاسخ داد : اين امر به تاريخ پيوسته و متعلق به گذشته است ، بنابراين فكر نمي كنم استفاده از مبحث كمپ ديويد خيلي مفيد باشد زيرا كمپ ديويد ديگري وجود ندارد و صرفا بخشي از گذشته است . تحولات بسياري اتفاق افتاده و من فكر مي كنم كه اين پرونده بين ايران و مصر بسته شده است به خاطر اينكه اين توافق نامه ديگر نيست. آنچه كه هست تمايل ميان مصر و ايران براي كار با يكديگر است ، براي برقراري عدالت در فلسطين و برقراري صلح و امنيت در تمام منطقه معتقدم كه هيچ دليلي وجود ندارد كه متوقف شويم بر روي چيزي كه ديگر نيست و بخشي از گذشته است. آنچه مهم است اين است كه ما به كمك خود به فلسطين ادامه خواهيم داد و مي دانيم كه ايران هم به مردم فلسطين كمك مي كند.
سوال چهارم : در شرايط فعلي كه بسياري از كشورهاي خاورميانه پادمانهاي بينالمللي براي بازرسي اژانس بين المللي انرژي اتمي را پذيرفته و طرح خاورميانه عاري از سلاح كشتار جمعي را دنبال مي نمايند، اسرائيل هنوز بههيچ همكاري در اين زمينه نپيوسته است. به نظر شما چه ساز و كارهايي بايد بكار گرفته شود تا اين طرح كاملاعملي شود يا به عبارتي چگونه اسرائيل را مي بايست متقاعد كرد تا مقررات بينالمللي و اراده جامعه جهاني را پذيرا باشد ؟
پاسخ : البته يكي از مكانيزمهاي اصلي سازمان ملل است كه مصر و ايران سالها در آنجا به طور جدي كار كرده اند تا اين سازمان در برابر اسرائيل قرار بگيرد و به كشورهايي ملحق شود كه بكارگيري سلاحهاي هستهاي را محكوم كرده اند. ايران گامهاي مثبتي برداشته است اخيرا ليبي نيز گامهاي خيلي مثبتي اتخاذ نموده است و فقط اسرائيل است كه همچنان مخالف ايجاد منطقه عاري از سلاح هسته اي در اين منطقه از جهان است. ايران و مصر از ابتدا رهبري اين امر را در دست داشته و در اين زمينه و زمينه هاي ديگر همكاري قوي كرده اند و اكنون در حال پايه ريزي روابط مستحكم تر هستند و اين تلاشها بايد ادامه يابد و ساير كشورها هم بايد از ايران به عنوان نمونه مثبت در اين باره پيروي كنند. كشورهاي ديگر بايد با اسرائيل برخورد كنند تا آنچه را كه كشورهاي ديگر پذيرفتهاند ، بپذيرد. هدف و آرزوي ما اين است كه جهاني عاري از سلاحهاي هستهاي داشته باشيم زيرا اين سلاحها خطرناك هستند و اگر به كار گرفته شوند براي بشريت خطرآفرين هستند بنابراين و به ويژه پس از گام مهمي كه ايران برداشت ما هم همانند گذشته همراه ديگر كشورهاي علاقمند به طور هماهنگ تلاش مي كنيم تا منطقه اي عاري از سلاح هستهاي ايجاد شود. رئيس جمهور مبارك سالها قبل چنين ابتكار عملي را به دست گرفت و همچنان براي تحقق آن تلاش مي كند. فكر مي كنم با همكاري ايران و ساير كشورها بتوانيم آمادگي لازم را كسب كنيم . تنها اسرائيل موضع مخالف دارد و به نظر من نبايد به اسرائيل اجازه داد تا به تنهايي تمام جهان را به مبارزه بطلبد در حالي كه روند حركت به سوي رهايي از سلاحهاي كشتار جمعي و قرار دادن آنها تحت نظارت بينالمللي است. من معتقدم كه با همكاري ايران و ديگر كشورهايي كه ديدگاه مشترك دارند تلاش براي جهاني شدن معاهده اي كه سلاحهاي كشتار جمعي را محكوم مي كند ادامه مي يابد زيرا نبايد در اين باره استثنا قائل شد . نبايد برخي كشورها سلاح كشتار جمعي را تقبيح كنند و برخي ديگر براي دستيابي به اين سلاحها اصرار ورزند، سلاحهايي كه مي تواند در تهديد همسايگان و يا باج خواهي از آنها مورد استفاده قرار گيرد. اين امر كاملا مردود است و در اين زمينه مايلم از همكاري كه سالها با ايران داشتهايم تشكر كنم.
درگفتگو با خبرنگاران خبرگزاري جمهوري اسلامي و واحد مركزي خبر عنوان كرد
ماهر : نبايد به اسرائيل اجازه داد به تنهايي تمام جهان را به مبارزه بطلبد
احمد ماهر وزير امورخارجه مصر درگفتگو با خبرنگاران خبرگزاري جمهوري اسلامي و واحد مركزي خبر به سوالات آنان درباره مسائل مختلف منطقه اي و بين المللي پاسخ گفت. آنچه در پي مي آيد ادامه اين گفتگو است كه پيش از اين بخشهايي از آن منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاري مهر احمد ماهر در پاسخ به سوال ديگري درباره اينكه تحولات روابط دو كشور در دو دهه اخير شاهد فراز و نشيبهاي فراواني بوده است. برخي از تحليل گران سياسي يكي از موانع اعاده روابط ديپلماتيك ايران و مصر را مسئله كمپ ديويد قلمداد مي كنند. نظر جنابعالي در اين مورد چيست ؟ پاسخ داد : اين امر به تاريخ پيوسته و متعلق به گذشته است ، بنابراين فكر نمي كنم استفاده از مبحث كمپ ديويد خيلي مفيد باشد زيرا كمپ ديويد ديگري وجود ندارد و صرفا بخشي از گذشته است . تحولات بسياري اتفاق افتاده و من فكر مي كنم كه اين پرونده بين ايران و مصر بسته شده است به خاطر اينكه اين توافق نامه ديگر نيست. آنچه كه هست تمايل ميان مصر و ايران براي كار با يكديگر است ، براي برقراري عدالت در فلسطين و برقراري صلح و امنيت در تمام منطقه معتقدم كه هيچ دليلي وجود ندارد كه متوقف شويم بر روي چيزي كه ديگر نيست و بخشي از گذشته است. آنچه مهم است اين است كه ما به كمك خود به فلسطين ادامه خواهيم داد و مي دانيم كه ايران هم به مردم فلسطين كمك مي كند.
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