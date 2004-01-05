ماهر : نبايد به اسرائيل اجازه داد به‎‎‎‎‎ تنهايي‎‎ تمام‎ جهان‎ را به مبارزه بطلبد

به گزارش خبرگزاري مهر احمد ماهر در پاسخ به سوال ديگري درباره اينكه تحولات‎ روابط دو كشور در دو دهه‎ اخير شاهد فراز و نشيبهاي‎ فراواني‎‎‎‎ بوده‎ است‎. برخي از تحليل‎ گران‎ سياسي يكي از موانع‎ اعاده‎‎ روابط ديپلماتيك‎ ايران‎ و مصر را مسئله كمپ‎ ديويد قلمداد مي‎‎ كنند. نظر جنابعالي در اين‎ مورد چيست‎ ؟ پاسخ‎ داد : اين‎‎ امر به‎‎‎‎ تاريخ پيوسته و متعلق‎ به گذشته است‎ ، بنابراين فكر نمي‎‎ كنم‎ استفاده‎ از مبحث كمپ‎‎ ديويد خيلي مفيد باشد زيرا كمپ ديويد ديگري وجود ندارد و صرفا بخشي‎ از گذشته‎ است‎ . تحولات بسياري‎ اتفاق‎ افتاده‎‎‎‎ و من‎‎‎‎ فكر مي‎ كنم‎ كه اين پرونده بين ايران و مصر بسته شده‎‎‎‎‎‎ است‎‎‎ به خاطر اينكه اين‎ توافق‎ نامه ديگر نيست. آنچه كه هست تمايل‎ ميان‎‎ مصر و ايران براي‎‎‎ كار با يكديگر است‎‎ ، براي برقراري عدالت در فلسطين‎ و برقراري‎ صلح‎ و امنيت‎ در تمام‎‎ منطقه‎‎ معتقدم كه هيچ‎ دليلي‎ وجود ندارد كه‎‎‎ متوقف‎ شويم‎ بر روي‎‎ چيزي كه ديگر نيست‎ و بخشي‎ از گذشته است‎‎. آنچه‎‎‎‎‎ مهم‎‎ است اين است كه ما به كمك‎ خود به فلسطين‎ ادامه خواهيم داد و مي‎‎ دانيم‎‎‎ كه‎‎ ايران‎‎ هم به مردم فلسطين كمك‎ مي كند.

سوال‎ چهارم : در شرايط فعلي‎ كه‎‎ بسياري‎‎ از كشورهاي خاورميانه پادمانهاي‎‎‎ بين‎‎المللي‎‎‎‎ براي بازرسي اژانس‎ بين المللي انرژي اتمي را پذيرفته‎‎ و طرح‎‎ خاورميانه عاري‎ از سلاح كشتار جمعي‎ را دنبال‎ مي‎ نمايند، اسرائيل‎ هنوز به‎‎‎‎هيچ‎ همكاري‎ در اين‎ زمينه نپيوسته است‎. به نظر شما چه‎‎ ساز و كارهايي‎‎ بايد بكار گرفته شود تا اين‎ طرح‎ كاملاعملي شود يا به‎‎ عبارتي‎‎ چگونه اسرائيل‎ را مي بايست‎‎ متقاعد كرد تا مقررات بين‎المللي‎‎ و اراده‎‎ جامعه جهاني را پذيرا باشد ؟

پاسخ‎ : البته‎‎ يكي‎‎ از مكانيزمهاي‎ اصلي سازمان‎ ملل‎ است‎ كه مصر و ايران‎‎‎ سالها در آنجا به‎‎ طور جدي‎ كار كرده اند تا اين سازمان در برابر اسرائيل‎‎ قرار بگيرد و به‎‎ كشورهايي‎ ملحق‎ شود كه بكارگيري‎ سلاحهاي‎‎‎ هسته‎‎‎اي را محكوم‎ كرده اند. ايران‎ گامهاي مثبتي‎ برداشته است‎ اخيرا ليبي‎‎‎ نيز گامهاي‎ خيلي مثبتي اتخاذ نموده است ‎‎ و فقط اسرائيل‎ است‎ كه همچنان‎‎‎ مخالف‎ ايجاد منطقه‎‎‎ عاري‎‎ از سلاح‎ هسته اي در اين منطقه از جهان است‎‎. ايران‎‎‎ و مصر از ابتدا رهبري‎ اين امر را در دست داشته‎ و در اين زمينه‎‎‎‎ و زمينه هاي‎‎‎‎ ديگر همكاري قوي كرده اند و اكنون‎ در حال‎ پايه ريزي روابط مستحكم‎ تر هستند و اين‎ تلاشها بايد ادامه‎ يابد و ساير كشورها هم‎ بايد از ايران‎‎‎ به‎‎‎ عنوان نمونه مثبت‎ در اين باره پيروي‎ كنند. كشورهاي‎‎ ديگر بايد با اسرائيل‎ برخورد كنند تا آنچه‎‎ را كه كشورهاي ديگر پذيرفته‎‎اند ، بپذيرد. هدف‎ و آرزوي‎‎ ما اين‎ است‎ كه جهاني‎ عاري از سلاحهاي‎‎ هسته‎‎‎اي داشته باشيم‎ زيرا اين‎ سلاحها خطرناك‎ هستند و اگر به كار گرفته‎‎‎ شوند براي‎ بشريت‎ خطرآفرين‎‎ هستند بنابراين و به ويژه پس‎ از گام‎‎ مهمي‎ كه‎‎‎ ايران‎ برداشت‎ ما هم همانند گذشته همراه ديگر كشورهاي‎ علاقمند به طور هماهنگ‎ تلاش‎ مي‎ كنيم‎ تا منطقه اي‎‎ عاري از سلاح‎ هسته‎اي‎ ايجاد شود. رئيس‎ جمهور مبارك‎ سالها قبل‎ چنين‎ ابتكار عملي‎ را به‎ دست‎‎ گرفت و همچنان‎‎ براي‎ تحقق‎ آن تلاش‎ مي‎‎ كند. فكر مي كنم‎ با همكاري‎ ايران‎ و ساير كشورها بتوانيم‎‎‎ آمادگي‎ لازم را كسب‎ كنيم . تنها اسرائيل‎‎ موضع‎ مخالف‎ دارد و به‎‎‎ نظر من‎ نبايد به اسرائيل اجازه داد تا به‎‎‎‎‎ تنهايي‎‎ تمام‎ جهان‎ را به مبارزه بطلبد در حالي كه روند حركت‎ به سوي‎‎ رهايي‎‎ از سلاحهاي كشتار جمعي و قرار دادن‎ آنها تحت‎‎ نظارت بين‎‎‎المللي‎‎ است‎. من معتقدم‎ كه‎‎ با همكاري‎ ايران و ديگر كشورهايي كه ديدگاه‎‎‎ مشترك‎ دارند تلاش‎ براي‎‎‎ جهاني‎ شدن‎ معاهده اي كه سلاحهاي كشتار جمعي‎‎‎ را محكوم‎ مي كند ادامه‎‎ مي يابد زيرا نبايد در اين‎ باره استثنا قائل‎ شد . نبايد برخي‎‎‎ كشورها سلاح‎‎ كشتار جمعي را تقبيح كنند و برخي ديگر براي‎ دستيابي‎‎‎ به‎‎ اين‎ سلاحها اصرار ورزند، سلاحهايي كه مي تواند در تهديد همسايگان‎‎ و يا باج‎ خواهي‎ از آنها مورد استفاده‎ قرار گيرد. اين امر كاملا مردود است‎ و در اين‎‎ زمينه‎‎ مايلم‎ از همكاري‎ كه سالها با ايران داشته‎ايم‎‎ تشكر كنم.