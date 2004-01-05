  1. بین الملل
  2. سایر
۱۵ دی ۱۳۸۲، ۱۹:۱۲

امروز برگزار شد

نخستين نشست كابينه نخست وزير تشكيلات خودگردان در غزه

نخستين نشست هيئت وزيران تشكيلات خودگردان فلسطين پس از بر عهده گرفتن مسئوليت نخست وزيري از سوي احمد قريع امروز در شهر غزه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،  صائب عريقات وزير مذاكرات صلح در تشكيلات خودگردان فلسطين از  برگزاري نشست  هيئت وزيران تشكيلات خودگردان فلسطين در شهر غزه  و به رياست احمد قريع نخست وزير خبر داد .
در اين نشست تحولات و وضع  سياسي اراضي اشغالي فلسطين، تجاوزهاي فزاينده و اقدامات تخريبي نظاميان اسراييلي به ويژه در نابلس و رفح ، ساخت شهرك هاي صهيونيستي و ادامه ساخت ديوار حائل  بحث و بررسي شد.
اين نخستين نشست هيئت وزيران در شهر غزه است كه از زمان تشكيل كابينه احمد قريع تشكيل مي شود .

کد مطلب 49821

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها