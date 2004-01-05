نخستين نشست كابينه نخست وزير تشكيلات خودگردان در غزه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، صائب عريقات وزير مذاكرات صلح در تشكيلات خودگردان فلسطين از برگزاري نشست هيئت وزيران تشكيلات خودگردان فلسطين در شهر غزه و به رياست احمد قريع نخست وزير خبر داد .

در اين نشست تحولات و وضع سياسي اراضي اشغالي فلسطين، تجاوزهاي فزاينده و اقدامات تخريبي نظاميان اسراييلي به ويژه در نابلس و رفح ، ساخت شهرك هاي صهيونيستي و ادامه ساخت ديوار حائل بحث و بررسي شد.

اين نخستين نشست هيئت وزيران در شهر غزه است كه از زمان تشكيل كابينه احمد قريع تشكيل مي شود .