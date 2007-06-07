طرح رحمت در 16 شهر مازندران اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا شرف الدین عصر پنج شنبه در بازدید از یکی از مراکز یادگیری محلی طرح هجرت در روستای میارکلا شهرستان ساری افزود : کارآفرینی جوانان از روستاها باید آغاز شود و این قشر به خصوص زنان و جوانان روستایی باید باور کنند که می توانند در روستاها شغل ایجاد کنند .

وی تصریح کرد : این طرح که توسط مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری به منظور آموزش زنان خانه دار در سطح روستاهای مازندران در دو مرحله برگزار می شود ، شامل انواع آموزش های زندگی، بچه داری و مراقبت فرزند و نوع برخورد با همسر است .

شرف الدین خاطر نشان کرد : این طرح در سطح 300 پایگاه با حضور 170 مربی در طی دو مرحله برگزار شد و در مجموع 8 هزار و 500 زن خانه دار آموزش های لازم را فرا گرفتند.

طرح فوق توسط دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری با همکاری سازمان نهضت سواد آموزی کشور در سطح استان ها اجرا شد.