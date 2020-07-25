طرح استیضاح شهردار رشت از دستور کار شورای شهر خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز (شنبه) شورای شهر رشت با برگزاری یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه طرح خروج استیضاح شهردار رشت را دستور کار قرار داد.

احمد رمضانپور یکی از اعضای شورای شهر رشت که از موافقان خروج این طرح از دستور کار است در این باره با اشاره به اینکه در حال حاضر رسیدگی به این طرح به صلاح نیست، اظهار کرد: در شرایط فعلی به خاطر مصالح شهر استیضاح شهردار را به صلاح نمی دانم.

وی با اشاره به اینکه ایجاد تزلزل در مدیریت شهری قطعاً به نفع شهروندان نخواهد بود، گفت: سوال و استیضاح از شهردار حق شورای شهر است اما اگر تخلفی صورت گرفته می‌توانیم از طریق تحقیق و تفحص و دستگاه قضا رسیدگی کنیم.

رمضانپور در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر با رکود اقتصادی ساخت و ساز در شهر مواجه هستیم، افزود: شاهد وجود ۲۶۴ پروژه نیمه تمام، مشکلات و معضلات زیست محیطی، پسماند و وضعیت نامطلوب دو رودخانه گوهر رود و زرجوب در رشت هستیم که برای حل آن نیازمند حضور شهرداری صادق، راستگو و مستقل هستیم.

وی با اشاره به اینکه در مدت فعالیت شورای پنجم با وجود ایجاد موانع این شورا به کار خود ادامه داده است، گفت: باز هم تکرار می‌کنم در شرایط امروز انجام استیضاح شهردار به صلاح نیست.

منافع و مصالح شهروندان رشت قابل مسامحه نیست

بهراد ذاکری یکی دیگر از اعضای شورای شهر رشت که موافق استیضاح شهردار است در این ادامه این جلسه با اشاره به اینکه خوشحالم که از روز اول به حاج محمدی به عنوان شهردار رأی ندادم، اظهار کرد: عدم توانایی مدیریت شهر رشت از مهم‌ترین دلایل من برای مخالفت با حضور ایشان بوده است.

وی با بیان اینکه امروز مسئولیت ماندن شهردار برعهده افرادی است که وی را انتخاب کرده‌اند، گفت امروز با توجه به تخلفات آشکاری که وجود دارد به عنوان ناظر مردم نمی‌توانم از این تخلفات چشم پوشی کنم.

ذاکری با تاکید بر اینکه نباید از این استیضاح بگذریم و شهردار باید به تخلفات انجام شده پاسخ دهد، گفت: از نهادهای نظارتی می‌خواهم به تخلفات شهردار رشت ورود کرده و پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

وی با بیان اینکه امروز شاهد تضییع بیت المال در شهرداری رشت هستیم، گفت: حمایت از شهردار به منزله شریک شدن در این تخلفات است.

عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه در این زمینه هیچ توصیه و واسطه‌ای را نمی‌پذیرم، گفت: هر کس که منتسب به من در شهرداری رشت استخدام شده شهردار می‌تواند همین امروز لغو ابلاغ کند.

وی ادامه داد: در دفاع از حقوق مردم لحظه‌ای درنگ نمی‌کنم، منافع مردم قابل مسامحه نیست.

برکناری و انتخاب دوباره شهردار برای رشت مشکلاتی به همراه خواهد داشت

فاطمه شیرزاد یکی از اعضای موافق خرج طرح استیضاح شهردار از دستور کار در ادامه این جلسه با اشاره اینکه شاهد سانسور در شورا توسط رسانه‌های داخلی که مشخص نبوده برای چه کسی و کجا کار می‌کنند، هستیم، اظهار کرد: امیدواریم این موضوع نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه با توجه به رویکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمینه به برخورد با مفسدان اقتصادی، تأکید کرد: با هر گونه تخلف قطعاً برخورد خواهد شد.

شیرزاد با بیان اینکه طرح سوال از شهردار برای منافع شهر و مصلحت اندیشی انجام می‌شود، گفت: با توجه به اینکه یک سال از عمر شورای پنجم باقی مانده و انتخاب فرد جدید برای شهرداری قطعاً مشکلاتی به دنبال خواهد داشت لذا من با خروج این طرح از دستور کار شورای شهر موافق هستیم.

وجود چالش در میان اعضا سبب دلسردی مردم می‌شود

محمد حسن عاقل منش یکی از موافقان خروج طرح استیضاح با بیان اینکه ناظر اصلی عملکرد ما خدا است، اظهار کرد: در مدت فعالیت شورای پنجم بارهای شاهد معضلات و آسیب‌های ناشی از روند انتخاب شهردار در رشت بوده ایم.

وی با بیان اینکه شورای شهر رشت در دور پنجم یک سال متوقف شد، افزود: در این مدت شاهد فرصت سوزی بودیم با توجه به اینکه امسال آخرین سال فعالیت شورای پنجم است اعتبارات دولتی جذب شده را باید تا شهریور هزینه شود.

عاقل منش با اشاره به اینکه سوال از شهردار حق اعضای شورای شهر است، گفت: وجود این چالش‌ها و معضلات سبب دلسرد شدن مردم شده است. امروز سازمان بازرسی و ادارات امنیتی در حال بررسی موضوع هستند.

وی با تأکید بر ضرورت خروج از بست بن موجود در شهر رشت، تصریح کرد: با تقویت نهادهای نظارتی و نظارت خود شورای شهر بر عملکرد شهرداری هستیم.

در ادامه نیز سایر موافقان و مخالفان خروج طرح استیضاح شهردار از دستور کار شورای شهر به بیان نظرات و دلایل خود پرداختند که در پایان با موافقت هفت عضو این طرح از دستور کار خارج شد.