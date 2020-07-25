۸۷ درصد مطالبات گندمکاران تسویه شد/رشد ۹ درصدی خرید تضمینی

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام وزارت صمت، تاکنون حدود ۸۷ درصد از پول گندم‌های تحویلی به مراکز خرید تسویه شده است.

در مقایسه با دوم مردادماه سال گذشته، خرید تضمینی رشد ۹ درصدی در کشور دارد و در حال حاضر مراکز خرید در ۳۱ استان آماده تحویل گندم کشاورزان هستند.

گندم کارانی که تا ۲۳ تیرماه گندم خود را به مراکز خرید تحویل داده و اطلاعاتشان در سامانه ثبت شده به طور کامل پول خود را دریافت کرده‌اند.تاکنون ۱۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان معادل پول کل خرید ۷.۷ میلیون تن سال گذشته به گندم کاران پرداخت شده است.

مقدار خرید تضمینی گندم هم نسبت به دوم مردادماه سال گذشته رشد ۹ درصدی دارد. که به مرور زمان این افزایش خرید بیشتر می‌شود. ارزش کل خرید تضمینی گندم به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین تاکنون ۲۷۸ هزار تن دانه روغنی کلزا به ارزش حدود ۱,۱۵۷ میلیارد تومان خریداری شده است.