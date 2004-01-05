تلاش شهردار تهران براي امدادرساني به هموطنان زلزله زده بم همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي و بين المللي شهرداري تهران، براي پشتيباني از نيروهاي عملياتي مستقرطي دو روز گذشته 127 نفر نيروي تازه نفس شهرداري تهران به بم اعزام شدند. اعزام سه دستگاه تريلر حامل سوله و گروه پانزده نفري شامل: مكانيك، برقكار و خطاط از ديگر اقدامهاي شهرداري تهران است كه امروز دوشنبه صورت گرفته است.

براساس اين گزارش شهرداري تهران به رغم مسافت طولاني تهران تا بم كمكهاي ضروري شامل 32 دستگاه هوابرش، چهاردستگاه اره آهن بر، سه دستگاه كمپرسور برقي، ده دستگاه كپسول هوا، دهها ماسك، ده دستگاه كپسول گاز، 4 دستگاه ژنراتور برق، 12 هزار و 300 عدد بيل و كلنگ و 25 هزار متر چلوار را با كمك هواپيماهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران به به منطقه ارسال كرد.

همچنين شانزده دستگاه باب كت، 15 دستگاه آمبولانس، 25 دستگاه خودرو امدادي، 93 دستگاه كاميون، چهار دستگاه بيل مكانيكي، يك دستگاه گريدر، 3 دستگاه جرثقيل، يك دستگاه خودرو نجات ويژه، چهار دستگاه جوش، 2 دستگاه خودرو اطفاء حريق، 12 دستگاه تانكر آبرساني، يك تانكر سوخت رساني، 4 دستگاه جك روغني، 3 دستگاه تراكتور، 9 دستگاه اتوبوس، 13 دستگاه تريلر، 3 دستگاه اره موتوري، يك دستگاه تيفور "نردبان اطفاء حريق" دهها دست جليفه نجات، 2 دستگاه پروژكتور سيار، 1500 دست لباس كار، 5 دستگاه سمپاشي دستي و ماشيني، 20 تخته چادر گروهي، 2 دستگاه موتور، پمپ، 42 دستگاه بي سيم و 300 دست لوازم آشپزخانه از ديگر ضرورياتي است كه شهرداري تهران به سرعت روانه بم كرده است.