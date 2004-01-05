رئيس جمهور لهستان به واشنگتن مي رود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه الكساندر كوازينفسكي رئيس جمهور لهستان امروز در يك كنفرانس مطبوعاتي پس از ديدار با نظاميان چترباز لهستاني كه قرار است به عراق اعزام شوند اعلام كرد : براي مذاكره با جرج بوش رئيس جمهور آمريكا درباره عراق وارد اين كشور خواهد شد.

وي زمان دقيق سفر خود را به واشنگتن اعلام نكرد اما دفتر رياست جمهوري لهستان اظهار داشت اين سفر در نيمه دوم ماه ژانويه صورت خواهد گرفت . وي گفت :" مهمترين مسئله حضور لهستان در بازسازي عراق پس از جنگ است و ما در اين رابطه بحث خواهيم كرد .وي افزود : همچنين در باره خريد جنگنده هاي اف 16 آمريكايي توسط لهستان نيز بحث خواهد شد."

رئيس جمهور لهستان در ادامه اظهار داشت كه مارك سيويك مشاور امنيت ملي اين كشور ، وزير امور خارجه و وزير دفاع اين كشور نيز وي را در اين سفر همراهي خواهند كرد .

