ديدار رييس كميسيون سياست خارجي سناي تايلند با نايب رييس مجلس شوراي اسلامي

به گزارش خبرگزاري مهر شوراي اسلامي در اين ديدار آقاي محمدرضا خانكي ضمن ابراز قدرداني از همدردي و كمكهاي انساندوستانه دولت تايلند به زلزله زدگان بم روابط في ما بين را در عرصه سياسي روبه رشد و گسترش خواند و افزايش رفت و آمدهاي هياتهاي سياسي و پارلماني ميان دو كشور را موجب شناخت هرچه بيشتر طرفين از يكديگر و نشانه علاقمندي تهران و بانكوك به توسعه روابط همه جانبه عنوان كرد.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين با اشاره به اراده قاطع طرفين براي افزايش همكاريهاي في مابين ظرفيت را براي گسترش هرچه بيشتر روابط در زمينه هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و علمي در دو كشرو فراوان برشمرد و توسعه مراودات ميان نهادهاي مدني و سازمانهاي غيردولتي را در تحكيم و تعمين مناسبات دو جانبه با اهميت توصيف كرد.

آقاي محمدرضا خاتمي در ادامه توسعه اقتصادي و اجتماعي را مستلزم ايجاد فضاي باز سياسي خواند و با اشاره به روند حركت اصلاحي در ايران يكي از اهداف مهم دولت و مجلس كشورمان را انجام اصلاحات سياسي دانست و اين روند را ناشي از خواست و اراده ملت ايران و آنرا مايه صلح و ثبات در منطقه وجهان برشمرد.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اهميت همكاريهاي اقتصادي در تقويت روابط ميان دولتها و يادآوري برگزاري هفتمين اجلاس كميسيون مشترك همكاريهاي دو كشور در سال جاري ابراز اميدواري كرد كه با فعالتر ساختن مناسبات پارلماني بويژه در سطح گروههاي دوستي شاهد دستاوردهاي بيشتر در روابط في ما بين دو كشور باشيم.

در ادامه اين ديدار آقاي كراسياك رييس كميسيون سياست خارجي مجلس سناي تايلند نيز ضمن اظهارات تسليت به مناسبت فاجعه زلزله بم با اشاره به مشتركات فراوان دو كشور از سير صعودي مناسبات تهران و بانكوك در زمينه هاي مختلف ابراز خرسندي كرد.

رييس كميسيون سياست خارجي مجلس سناي تايلند در ادامه يكي از اهداف سفر خود به تهران را آشنايي طرفين با مواضع و ديدگاههاي يكديگر در زمينه هاي مختلف و فراهم آوردن بسترهاي مناسب براي افزايش سطح همكاريهاي دو جانبه در زمينه هاي مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي و بويژه پارلماني عنوان كرد.