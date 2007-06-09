  1. هنر
  2. سایر
۱۹ خرداد ۱۳۸۶، ۹:۵۴

مسئولان ادبی حوزه هنری استانها گردهم می آیند

مسئولان ادبی حوزه هنری استان های سراسر کشور برای شرکت در یک سمینار دو روزه به تهران می آیند.

با گزارش خبرنگار مهر، مسئولان مراکز ادبی حوزه هنری در استان های مختلف کشور طی این گردهمایی دو روزه به جمع بندی فعالیت های ادبی انجام گرفته و برنامه های در دستور کار استان ها می پردازند.

گزارشی از عملکرد مراکز کانون ادبی و تشریح برنامه های آتی در زمینه گسترش ادبیات از جمله محورهای اصلی این گردهمایی است.

در این همایش دکتر حسن بنیانیان رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نیز محورها و خط مشی های کلی حوزه را برای ارتقای ادبیات در سطح استان ها تشریح می کند.

این گردهمایی در روزهای 20 و 21 خرداد در حوزه هنری برگزار می شود.

