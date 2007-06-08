احداث 120 ایستگاه آتش نشانی تا سال 87 در تهران/ تجهیز ایستگاههای آتش نشانی به خدمات اورژانس

محمدرضا حاجی بیگی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود : در حال حاضرسراسرتهران 78 ایستگاه آتش نشانی دارد و قرار است تا سال 87 ،120 ایستگاه دیگربه این تعداد اضافه شود .

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهر تهران گفت : بر اساس برنامه ریزی های انجام شده چنانچه شهرداران مناطق مختلف زمین مناسب در اختیار سازمان آتش نشانی قراردهند100ایستگاه تا پایان سال 86 و 20 ایستگاه دیگر در سال 87 به این تعداد اضافه خواهد شد .

وی خاطر نشان ساخت : برای تعلیم نیروهای متخصص ایستگاههای جدید ، با موافقت شهرداری گزینش و جمع آوری اطلاعات اولیه 500 نفر در حال انجام است که از این تعداد 440 نفر آتش نشان و 60نفر نیروی متخصص خواهند بود .

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهر تهران گفت : استقبال افراد برای پیوستن به ایستگاه های آتش نشانی زیاد است، برای جذب نیروهای آتش نشان زن برنامه خاصی وجود ندارد و تنها مردان می توانند در این فراخوان شرکت داشته باشند .

وی تاکید کرد : در حال حاضر علاوه بر افزودن 500 نیروی آتش نشان ، 500 نفر دیگر نیز به این سازمان ملحق شده و یا خواهند شد به طوریکه 320 نفر فارغ التحصیل شده و به سازمان پیوسته اند و180 نفر نیز در حال آموزش هستند .

حاجی بیگی از مجهز شدن تمام ایستگاهها به مقر اورژانس خبر داد و گقت : این امر در اولویت برنامه های سازمان آتش نشانی قرار دارد و با اختصاص محل های استقرار وتوقف نیروهای اورژانس از این پس مشکلات امداد رسانی در هنگام وقوع حوادث کاهش پیدا می کند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهر تهران یاد آورشد : ساماندهی نیروی انسانی ، آموزش و افزایش امکانات سازمان آتش نشانی در راس فعالیتهای این سازمان قرار دارد .