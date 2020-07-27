بررسی ایده پردازی از طریق ساختن ترکیب های جدید در «روز خوش»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه «روز خوش»، علیرضا زمانی کارشناس ایده پردازی سه شنبه ۷ مرداد ماه مهمان برنامه «روز خوش» می شود.

در این برنامه در رابطه با ایده پردازی از طریق ساختن ترکیب های جدید گفتگو می شود.

نسا جمالی کارشناس ارشد پژوهش هنر نیز در بخشی دیگر، پرورش خلاقیت در کودکان با ابزار هنر را بررسی می کند. همچنین حمیدرضا امیرافضلی از شاعران و نویسندگان کشور در این برنامه از یکی دیگر از ضرب المثل های فارسی می گوید.

آیتم «خوش مزه» سه شنبه، شله زرد را آموزش می دهد.

برنامه «روز خوش» با نگاه به زندگی از منظر سبک زندگی ایرانی - اسلامی با اجرای محمدامین نبی اللهی و مریم ماهور تلاش می‌کند صبحگاه ایرانی - اسلامی را به نمایش بگذارد. علاوه بر این، در این برنامه اطلاعات، اخبار و رویدادهای امیدبخش به ویژه نمایش پیشرفت های ایرانیان توسط مهدی آقابیگی به سمع و نظر مخاطبان می‌رسد.

مجله صبحگاهی «روز خوش» از دوشنبه تا جمعه ساعت ۹ صبح به وقت تهران به تهیه کنندگی حسین علیاری از شبکه جهانی جام‌جم پخش می‌شود.