به گزارش خبرنگار مهر، راضیه شهاب صبح دوشنبه در نشست کشوری مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری‌های سراسر کشور که به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با اشاره به‌ضرورت ایجاد توسعه پایدار در مناطق کمتر توسعه‌یافته در استان سمنان، اظهار داشت: پروژه‌های شهری در مناطق کمتر توسعه‌یافته استان سمنان اجرا می‌شود.

وی بابیان اینکه در حال حاضر شهرستان میامی به‌عنوان یکی از شهرهای کمتر توسعه‌یافته استان انتخاب‌شده است، افزود: مطالعات و اقدامات انجام و پروژه‌های شهری در این خصوص معرفی، تدوین و نهایی شدند.

افتتاح هم‌زمان ۴۷ پروژه شهرداری‌های استان سمنان

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان با اشاره به اجرای برنامه افتتاح هم‌زمان ۴۷ پروژه مربوط به شهرداری‌های استان در روزهای اخیر بیان کرد: در خصوص اعتبارات ماده ۵۸، اعتبارهای ابلاغی بسیار کم و محدود بوده و با توجه به افزایش هزینه‌ها، تکمیل پروژه را با مشکل مواجه می‌کند.

شهاب با تأکید بر اینکه مشکلات مالی و محدودیت‌های درآمدی مهم‌ترین چالش شهرداری‌های این استان است، تصریح کرد: عملاً این اعتبارات به سمت هزینه‌های جاری سوق داده می‌شود.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر معرفی یک پروژه شاخص و مهم برای هر شهر که تکمیل و بهره‌برداری از آن تا پایان دولت امکان‌پذیر است، اضافه کرد: برای تحقق این امر، تأمین اعتبارهای لازم برای معرفی پروژه، تکمیل و بهره‌برداری آن تا پایان دولت، از سوی سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور ضروری است.