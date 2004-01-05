گزارش سه ماهه اكبر غمخوار به هيات مديره پرسپوليس

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين جلسه، اعضاي هيات مديره باشگاه پرسپوليس به بحث وتبادل نظردرمورد اتفاقات ونتايج چند بازي اخيرتيمشان پرداختند وبعد ازآن اكبرغمخوارمديرعامل پرسپوليس گزارشي ازعملكرد سه ماه اين تيم را به اعضاء ارائه داد.

به گفته يكي ازنزديكان باشگاه پرسپوليس دراين جلسه چند تن ازاعضاي هيات مديره قصد داشتند، بحث بازگشت علي پروين به اين تيم را مطرح كنند كه مورد موافقت اكبرغمخوارقرارنگرفته واوحمايت كاملش را ازوينكو بگوويچ واعضاي كادرفني اعلام كرده است. غمخواردراين جلسه ازاعضاي هيات مديره پرسپوليس خواسته است با تمام وجود ازكادر فني تيم وسياست هاي باشگاه حمايت كنند.