هشت هزار نفر در خوی مشغول به کار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم خلیلی شامگاه پنجشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان خوی افزود : از آغاز اجرای طرح بنگاه های زودبازده اقتصادی پنج هزار و 877 طرح از محل تسهیلات بانکی طرح های اقتصادی زودبازده به بهره برداری رسیده اند.

وی ادامه داد : برای اجرای طرح های مذکور653میلیاردر ریال تهسیلات پرداخت شده است.

سرپرست فرماندارخوی نیز در این جلسه مجموع تسهیلات شهرستان خوی را از محل بنگاه های اقتصادی زودبازده در سال جاری را هزار و 120 میلیارد ریال اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه 95طرح اقتصادی زودبازده دیگر نیز به تصویب اعضای کارگروه رسید.

این طرح ها در زمینه خدمات ، صنعت وکشاورزی است که برای اجرای آنها 9میلیارد و630میلیون ریال تسهیلات به مجریان طرحها پرداخت می شود. با تصویب این طرح ها تعداد طرح های مصوب در کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری خوی به هشت هزار و 886 طرح رسید.



