روابط دوستانه خود را با ایران حفظ می کنم / عراقی ها در برابر تهاجم فرهنگی غرب مقاومت کنند

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازپایگاه اینترنتی محیط، "مقتدی صدر"روزگذشته درگفتگویی تلویزیونی با شبکه العراقیه اعلام کرد: روابط خوب دوستانه خود را با جمهوری اسلامی ایران حفظ می کنم و (مسئله) چیزی بیشتر ازاین نیست.

روحانی جوان شیعه عراق درعین حال اتهامات وارده مبنی بر رابطه بسیار نزدیک جناح وی با ایران را رد کرد.

"مقتدی صدر" درادامه این مصاحبه خود، دولت آمریکا را مسئول وقوع خشونت ها و بی ثباتی درعراق خواند و نیروهای آمریکایی را اشغالگر توصیف کرد.

وی همچنین تصریح کرد: همه عراقی ها باید اختلافاتشان را کناربگذارند و با هرشکلی از دخالت بیگانگان درامورعراق مخالفت کنند.

مقتدی صدرگفت : هرگونه دخالتی را درامورعراق خواه ازطرف ایران یا هرطرف دیگرخارجی کاملا رد می کنم.

روحانی شیعه عراقی در ادامه سخنان خود با هشدار به کشورهای عربی گفت: خشونتی که این روزها عراق شاهد آن است ، تا زمانی که آنان(کشورهای عربی) همکاری خود را آغاز نکنند، دامن این کشورها را نیز می گیرد.



وی افزود: ما نیاز به کسی نداریم و این کشورهای عربی هستند که به عراق نیاز دارند، چراکه امنیت در عراق بخشی از امنیت این کشورها به شمار می رود.

مقتدی صدر تاکید کرد: آنچه اکنون در عراق در حال وقوع است ؛ میدان دفاع از عرب و مسلمانان است و این حوادث در کشورهای عربی نیز به وقوع می پیوندد.

وی درعین حال، همه عراقی ها را به مقاومت فرهنگی در برابر تهاجم غرب بر اسلام دعوت کرد و گفت: ما درحال حاضر شاهد هجمه وحشیانه غرب علیه اسلام هستیم و باید از طریق مقاومت فرهنگی با این مسئله مقابله شود.

مقتدی صدر تاکید کرد: تقسیم بندی های طایفه ای در عراق جزئی از این تهاجم غرب است.