به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت ظهر دوشنبه در جریان سفر یک روزه خود به استان زنجان و طی بازدیدی که از سازمان مدیریت و برنامهریزی استان به عمل آورد، با تاکید بر اینکه مهمترین وظیفه این سازمان و سازمانهای تابعه آن در استانها، راهبری و رصد توسعه کشور است، گفت: اگر بخواهیم شرایط امروز کشور را با گذشته قیاس کنیم، خواهیم دید که در کمتکرارترین وضعیت قرار داریم.
وی با اشاره به اینکه امروز کشور در شرایط سخت و ظالمانه تحریم قرار گرفته و این تحریمها طی دو سال اخیر به اوج خود رسیده است، افزود: بررسی وضعیت درآمدی کشور حاکی از آن است که صادرات و واردات، همواره دو بال در کنار یکدیگر بوده و کشور در شرایط مختلف به آن نیاز داشته است.
نوبخت میزان واردات سالانه کشور را در حدود ۵۰ میلیارد دلار برآورد کرد و با یادآوری اینکه صادرات کشور نیز از دو محل تامین میشود، تصریح کرد: سال گذشته برای وارد کردن دارو از منابع نفتی در حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار هزینه شد. علاوه بر این برای واردات کالاهای اساسی نیز ۱۵ میلیارد دلار پرداخت شد.
معاون رئیسجمهور با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم کشور به واسطه تزریق نشدن درآمد صادرات غیرنفتی دچار چالش شود، ادامه داد: متاسفانه تحریمهای سختی که امروز شاهد وضع آن علیه ایران هستیم، در راستای پایین آوردن آستانه تحمل مردم صورت گرفته است و این در حالی است که امروز شاهد اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف آمریکا هستیم.
نوبخت با یادآوری اینکه سازمان برنامه و بودجه ماهیانه پرداختهای مختلفی را اعم از حقوق کارمندان دولت، بستههای حمایتی و یارانه پرداخت میکند، اظهار کرد: مجموع پرداختهای ماهیانه این سازمان به بستههای حمایتی، یارانه و حقوق کارمندان دولت به ترتیب ۲۵۰۰ میلیارد تومان، ۳,۵۰۰ میلیارد تومان و ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی با بیان اینکه علیرغم محدودیت منابع مالی، تلاش شده است که این پرداختیها با کمترین تاخیر انجام شده و بهانه به دست کسانی که میخواهند توانمندی مسئولان نظام را در اداره امور زیر سئوال ببرند، ندهیم، بیان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که این سازمان در سالجاری انجام خواهد داد، بحث یکسانسازی حقوق بازنشستگان کشور است که این موضوع از اول مهرماه امسال عملیاتی خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه از افزایش حقوق کارمندان دولت خبر داد و خاطرنشان کرد: این افزایش حقوق در دو مرحله انجام گرفت که مرحله اول شاهد افزایش ۵۰ درصدی در اسفندماه پارسال بودیم و امسال نیز افزایش ۱۵ درصدی صورت گرفته است.
زنجان- رئیس سازمان برنامه و بودجه، از اشتغال ۲ میلیون نفر در طرحهای عمرانی کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت ظهر دوشنبه در جریان سفر یک روزه خود به استان زنجان و طی بازدیدی که از سازمان مدیریت و برنامهریزی استان به عمل آورد، با تاکید بر اینکه مهمترین وظیفه این سازمان و سازمانهای تابعه آن در استانها، راهبری و رصد توسعه کشور است، گفت: اگر بخواهیم شرایط امروز کشور را با گذشته قیاس کنیم، خواهیم دید که در کمتکرارترین وضعیت قرار داریم.
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