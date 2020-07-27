پیگیری برای ثبت دره «شیرز» در فهرست دائمی میراث طبیعی جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طی دیداری که وزیر میراث فرهنگی، گردشگری نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی داشته‌اند، مقرر شده سه طرح عمرانی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در شهرستان‌های کوهدشت و رومشکان انجام پذیرد.

وی با اشاره به اینکه جایگاه تاریخی و باستانی کوهدشت و رومشکان در ایران و جهان بر کسی پوشیده نیست، گفت: ژئو پارک «شیرز» به عنوان ظرفیتی بی بدیل و خدادادی به حساب می‌آید که می‌تواند در راستای رونق اقتصاد گردشگری در لرستان نقش پررنگی ایفا کند و به دلیل ویژگی‌های منحصر و خاص این دره شگفت انگیز به دنبال تکمیل پرونده آن برای ثبت در فهرست دائمی میراث طبیعی جهانی هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان افزود: در پی موافقت وزیر و پیگیری نماینده مردم شهرستان‌های کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی، در خصوص اجرای این طرح‌ها، پس از اخذ اعتبارات ملی از طریق وزارتخانه، ایجاد زیرساخت‌های گردشگری تنگه «شیرز» سرعت بیشتری می‌گیرد.

قاسمی اظهار داشت: این زیرساخت‌ها شامل سکو، نمازخانه، بهسازی جاده دسترسی، ایجاد سرویس بهداشتی و پارکینگ است که با تزریق اعتبارات ملی به این پروژه شتاب بیشتری خواهد گرفت.

وی، گفت: مقرر شده راه دسترسی «شیرز» که حدود ۴ کیلومتر آن بر اثر سیل تخریب و رانش پیدا کرده بود، بازسازی شود و مسیرهای پیاده‌روی نیز به‌صورت سنگفرش بهسازی شوند.