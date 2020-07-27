به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه در سالن پیامبر اعظم استانداری زنجان برگزار شد، با بیان اینکه مردم باید در جریان همه امور قرار گیرند، گفت: اطلاع‌رسانی دقیق کارهای ارزشمندی که توسط مسئولان انجام شده، می‌تواند اعتماد عمومی را در جامعه نسبت به مسئولان افزایش دهد.

وی با یادآوری اینکه مسئولان برای امسال وعده‌هایی داده‌اند که باید به آن وعده‌ها عمل کنند، افزود: با توجه به وعده‌هایی که داده شده است، امسال را باید سال افتتاح پروژه‌های بزرگ قلمداد کنیم و بی‌تردید همه این اقدامات ارزشمند باید به اطلاع مردم برسد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به وضعیت استان در زمینه پروژه‌های اجرایی، تصریح کرد: آمار در این زمینه حاکی از آن است که تعداد پروژه‌های استان از هزار و ۱۲۶ پروژه در سال ۹۶ به ۷۹۳ پروژه در سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

رامین میرزایی با یادآوری اینکه استان زنجان در زمینه باسوادی و تراکم دانش‌آموزی به ترتیب رتبه‌های ۲۱ و ۱۳ را در اختیار دارد، ادامه داد: یکی از دغدغه‌های استان در زمینه فضای آموزشی، وجود مدارس سه شیفتی است و بی‌تردید برای حل این مشکل نمی‌توان به اعتبارات استانی تکیه کرد.

وی خاطرنشان کرد: زنجان در بسیاری از زمینه‌های توانسته است اقداماتی را به عنوان پایلوت در کشور انجام دهد.