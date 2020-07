میزان شیوع هپاتیت «B» و «C» در استان اصفهان رو به کاهش است

رضا فدایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به روز جهانی هپاتیت اظهار داشت: دو نوع ویروس هپاتیت در جامعه مسئله ساز است؛ ویروس هپاتیت نوع B قابل پیشگیری و هپاتیت نوع C نیز با درمان‌های جدید قابل علاج است.

وی افزود: هپاتیت نوع B و C قابل پیشگیری است و از راه تزریق از سرنگ آلوده، تزریق خون آلوده و در مواردی هم از مادر به کودک منتقل می‌شود.

مسئول بیماری‌های واگیردار مرکز بهداشت اصفهان با اشاره به اقدامات واکسیناسیون در استان اصفهان از زمان نوزادی گفت: متولدین ۶۸ به بعد نسبت به هپاتیت B واکسینه شدند؛ اگرچه در حال حاضر واکسیناسیون برای متولدین قبل تر از سال ۶۸ انجام نمی‌شود اما توصیه می‌شود گروه‌های پرخطر و یا افرادی که تماس‌های جنسی متفرقه داشتند و از سرنگ مشترک استفاده کردند و یا در دهه شصت و پیش تر از آن از فراورده‌های خونی استفاده کردند با هزینه شخصی، نسبت به واکسیناسیون هپاتیت B اقدام کنند.

وی اضافه کرد: شیوع هپاتیت B در اصفهان رو به کاهش است و کنترل آن جز اهداف عالی نظام سلامت خواهد بود.

فدایی با اشاره به حذف بیماری هپاتیت C تا سال ۱۴۱۰ در کشور تصریح کرد: میزان شیوع هپاتیت C در جمعیت کلی سه دهم درصد است و با درمان سه ماهه بیماری هپاتیت C قابل علاج است.

وی به میزان شیوع هپاتیت B در سطح جامعه پرداخت و گفت: میزان شیوع هپاتیت B در جمعیت عمومی بین یک تا یک و دو دهم درصد است و با انجام واکسیناسیون نوزادان در دهه‌های اخیر شیوع این بیماری در استان اصفهان کاهش یافته است.