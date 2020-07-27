سمنان از کمترین نرخ بیکاری در کشور برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل غنیان شامگاه دوشنبه در دیدار با معاون توسعه منابع استانداری سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته سمنان از کمترین نرخ بیکاری در مقایسه با دیگر استان‌های کشور برخوردار بوده است، ابراز کرد: افزون بر ۱۰ هزار فرصت شغلی جدید به طور سالانه در این استان ایجاد می‌شود که نشان دهنده تعامل خوب و اهتمام جدی در این زمینه است.

وی از ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان، دانش‌آموختگان دارای مدرک تحصیلی و فاقد مهارت را یکی از مهمترین دغدغه‌های استان سمنان دانست و تصریح کرد: مهارت یکی از بزرگترین شانس‌ها برای اشتغال محسوب می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان از رصد هفتگی و مداوم مشکلات صنعتگران و کارگران مشغول به کار در واحدهای تولیدی در سطح استان خبر داد و گفت: نگاه ویژه به حفظ اشتغال کنونی در سطح استان وجود دارد.

معاون استاندار سمنان نیز در این دیدار و در سخنانی کوتاه ایجاد اشتغال پایدار در استان با اجرای طرح‌های مهارت‌آموزی و آموزش را یک اولویت دانست و گفت: امروز در سطح استان نیازمند بازنگری در تفکر و انتظارات از شغل در جامعه هستیم.

فاطمه منصوری با بیان اینکه با این راهبرد جای ابزار و هدف عوض نخواهد شد و با توانمندسازی نیروی کار از بعد تخصصی و فرهنگی شاهد افزایش بهره‌وری و کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود، تاکید کرد: اجرای طرح‌های آموزشی و پیش از آن فرهنگ‌سازی مقوله‌هایی مهم قلمداد می‌شود.