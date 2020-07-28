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۷ مرداد ۱۳۹۹، ۹:۵۳

فرمانده انتظامی شهرستان فارسان:

۳ واحد صنفی متخلف در فارسان پلمب شدند

۳ واحد صنفی متخلف در فارسان پلمب شدند

شهرکرد- فرمانده انتظامی شهرستان فارسان از پلمب سه واحد صنفی متخلف به منظور مقابله با ویروس کرونا در این شهرستان خبر داد.

غلامعلی شکری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اجرای مصوبات ستاد کرونا در استان و شهرستان با توجه به شیوع بیماری کرونا، گشت مشترک کارشناسان شبکه بهداشت و مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان فارسان از تعدادی واحد صنفی بازی‌های رایانه‌ای در سطح شهرستان بازدید کردند.

این مقام انتظامی بیان داشت: در این راستا سه واحد صنفی به علت عدم رعایت مقررات اعلامی، با دستور مقام قضائی پلمب شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بیان کرد: تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس با توجه به شیوع بیماری کرونا در این ایام، در دستور کار پلیس قرار دارد.

کد مطلب 4984987

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