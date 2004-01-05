كويت 178 هزار كيفرخواست عليه صدام تهيه كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه وي افزود :" اين كيفرخواستها متعلق به سالهاي 1990 و 1991 زمان اشغال كويت است. باقر ادامه داد :" انتظار داريم اين كيفرخواست ها به 200 هزار عدد برسند . "

وي گفت:" اين كيفرخواستها به مقامات عراقي ارائه خواهند شد. "

وزير دادگستري اعلام كرد:" اين كيفرخواستها بوسيله يك كميته خاص كه 10 سال پيش تشكيل شد ، تهيه شده اند."

وي گفت :" اين كميته اخيرا از باقر خواسته است كه با دادگاه جنايات جنگي كه شوراي حكومت انتقالي عراق ماه گذشته تشكيل داد تماس بگيرد و رابطه برقرار كند."

باقر اظهار داشت : " كويت مي خواهد بداند كه اين دادگاه چگونه فعاليت مي كند و كيفرخواستها چگونه بايد ارائه شوند ."

باقر همچنين گفت : " كابينه كويت با نيروهاي ائتلاف به توافق رسيده است و قاضيهاي عراقي را كه در دادگاه جنايات جنگي مشغول به كار خواهند شد در امارات آموزش دهد . "

