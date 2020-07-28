به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز فتاح در دیدار با نماینده ولی فقیه در لرستان و استاندار لرستان در سخنانی مردم سلحشور، دلاور و با فرهنگ استان لرستان را شایسته هر گونه خدمات دانست و اظهار داشت: ارائه خدمت توسط بنیاد مستضعفان در استان لرستان مایه افتخار و مباهات این بنیاد است.



وی گفت: هیئتی از بنیاد مستضعفان به استان لرستان اعزام شدند که پس نتیجه بررسی و مطالعات آنها بنیاد مستضعفان به دو منطقه محروم استان لرستان در راستای محرومیت زدایی، ایجاد اشتغال، عمران و آبادانی، بهداشت، تعلیم و تربیت و فرهنگی ورود خواهد کرد.

رئیس بنیاد مستضعفان همچنین ورود بنیاد مستضعفان در امر کشاورزی و دامپروری در استان لرستان را قابل بررسی دانستند که پس از بررسی و مطالعه مشخص خواهد شد.

حجت الاسلام سید احمد رضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان نیز در این دیدار ضمن تقدیر و قدردانی از مساعدت‌های بنیاد مستضعفان در سیل فروردین ۹۸ استان لرستان اظهار داشت: بنیاد مستضعفان علاوه بر سیل سال گذشته در رزمایش مواسات و کمک مومنانه ای که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا با هدف حمایت از اقشار مستضعف برگزار شد کمک‌های بسیار خوبی به استان لرستان ارسال کردند که امیدواریم این مساعدت‌ها همچنان ادامه داشته باشد.



وی با بیان اینکه استان لرستان در همه مقاطع انقلاب اسلامی پیشرو بودند افزود: تقدیم شش هزار و سیصد شهید، و وجود جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های وفادار آنها در استان لرستان گواهی روشن بر پیشرو بودن مردم لرستان در همه مقاطع انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در لرستان عنوان کرد: مردم استان لرستان از نرخ بالای بیکاری در استان رنج می‌دهد و از رئیس بنیاد مستضعفان در خواست دارند که توجه ویژه ای به امر اشتغال زایی جوانان انقلابی استان داشته باشند.

سید موسی خادمی استاندار لرستان در این دیدار از اختصاص ۱۵ میلیون تومان وام به بیش از ۶۰۰ نفر از سیل زدگان فروردین ۹۸، استان از طرف بنیاد مستضعفان تقدیر و تشکر کردند.

وی گفت: استان لرستان در امر کشاورزی و دامپروری مستعد رشد و توسعه است در همین راستا از بنیاد مستضعفان تقاضا داریم به اینگونه فعالیت‌ها ورود کنند.