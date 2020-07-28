یک مقام بهداشتی چینی به خودش واکسن کرونا تزریق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رئیس مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های چین یک واکسن بالقوه ویروس کرونا را به خود تزریق کرده تا با این اقدام مردم را تشویق کند پس از تایید واکسن آن را تزریق کنند.

«گائوفو» در یک وبینار گفت: قصد دارم موضوعی را به شما بگویم که تاکنون مخفی بوده است. من یکی از واکسن های کرونا را به خودم تزریق کرده ام و امیدوارم تاثیرگذار باشد.

او مشخص نکرد چه زمان یا چگونه واکسن بالقوه را دریافت کرده و بنابراین مشخص نیست او به عنوان بخشی از برنامه آزمایش بالینی واکسن آن را دریافت کرده یا خیر. او در این باره هیچ اظهار نظری نکرد. فو از بیان اینکه کدام واکسن بالقوه کرونا را تزریق کرده خودداری کرد و فقط گفت: نمی خواهم برای شرکت خاصی تبلیغ کنم.

البته ماه گذشته نام او به عنوان یکی از مولفان در تحقیقی رصد شد که به توسعه یک واکسن بالقوه برای ویروس کرونا در شرکت سینو فارم تعلق داشت.

این درحالی است که چین مشغول توسعه چندواکسن برای مقابله با ویروس کرونا است. هم اکنون در سراسر جهان ۸ واکسن بالقوه چینی برای ویروس کرونا در مراحل مختلف آزمایش بالینی قرار دارند.

این در حالی است که در اوایل ماه جاری آسوشیتدپرس در گزارشی اعلام کرد در ماه مارس قبل از آنکه دولت آزمایش بالینی یک واکسن ویروس کرونا را تایید کند، کارمندان یک شرکت دولتی آن را دریافت کرده اند. این اقدام نگرانی های اخلاقی متعددی را میان کارشناسان بهداشت به وجود آورد.