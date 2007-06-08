  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۸ خرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۰۹

نمایشگاه و جشنواره صنایع دستی استان‌ها برگزار می‌شود

نمایشگاه و جشنواره بزرگ صنایع دستی و سوغات همزمان با روز جهانی صنایع دستی از 20 تا 27 خرداد ساعت 9 تا 18 در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه هشت روزه صنعتگرانی از استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان غربی و شرقی، گیلان و مازندران، گلستان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، خوزستان، کرمانشاه و شهرستان های کاشان و مرند آخرین محصولات خود را در معرض دید علاقمندان قرار می دهند.

در حاشیه برپایی این نمایشگاه تندیس یک سرباز هخامنشی به طول چهار متر به همت 25 پیکرتراش طراز اول کشور که با 500 کیلو شکلات تزئین خواهد شد، ساخته می شود. ساخت این مجسمه پنج روز به طول انجامیده و روز 24 خرداد پرده برداری می شود.

این نمایشگاه به همت جمعی از صنعتگران صنایع دستی با همکاری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران و معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی هفت استان روز 20 خرداد ساعت 14 افتتاح و پرده برداری از مجسمه ساعت 17 روز 24 خرداد انجام می شود.

سفال، معرق، منبت، کاشی، شیشه، پوشاک سنتی، چرم، مصنوعات چوبی، خطاطی، سازهای سنتی، گلیم، جاجیم، عشایر، تلفیقی، ترکیبی، چاپ باتیک، سوزن دوزی، آهنگری هنری، تابلو فرش، سنگ های تزئینی، گل آرایی و ... از جمله هنرهای حاضر در نمایشگاه است.

کد مطلب 498530

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها