استقلال زمان را از دست می دهد/ سازمان در انتخاب هیات مدیره تعجیل کند

هاشم ساعدی با بیان این مطلب درگفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشت : دراین مسئله شکی نیست که سازمان تربیت بدنی درانتخاب مدیران همدل وهمراه با تدبیرعمل می کند اما درشرایط فعلی زمان برای باشگاه از اهمیت ویژه ای برخورداراست، چرا که انتخاب هیات مدیره فعالیت های باشگاه را پیش از آغازفصل رسمیت بخشیده و قانونمند می کند.

وی ادامه داد : درحالی که درآستانه فصل نقل و انتقالات لیگ برترهستیم، باشگاه استقلال هنوزسرمربی ندارد و استراتژی باشگاه درخصوص مربی آینده تیم مشخص نیست . از آنجائیکه که سرمربی با نظرمدیرعامل انتخاب و با تایید هیات مدیره باشگاه آغازبه کارمی کند لازم است تا هرچه زودترمدیران باشگاه منصوب شوند ومدیرعامل باشگاه با پشتیبانی اعضای هیات مدیره بتواند خط مشی آینده باشگاه را ترسیم نماید.

قائم مقام پیشین باشگاه خاطرنشان ساخت : درشرایط فعلی باشگاه استقلال دارای هیات مدیره نیست ومدیرعامل باشگاه نمی داند هیات مدیره باشگاه برای فصل آینده چه گرایشاتی دارند تا براساس آن برای استخدام مربی اقدام کند. تا زمانی که مربی تیم مشخص نباشد نیزنمی توان اقدام به جذب بازیکن جدید کرد. این بدان معناست که باشگاه استقلال درشرایط فعلی که درآستانه فصل نقل وانتقالات هستیم نمی تواند کاستی های خود را برطرف کند و این مسئله در آینده مشکل سازخواهد شد.

وی با تاکید براین نکته انتخاب مدیران همدل وهمراه نیازاصلی باشگاه استقلال است، خاطرنشان ساخت: با بینشی که سازمان تربیت بدنی ازخود بروز داده می توان امیدواربود که افرادی اصلح که شاخصه حضورشان درهیات مدیره خدمت به باشگاه استقلال است برگزیده خواهند شد تا با آینده نگری تیمی قدرتمند را برای فصل آتی مهیا کنند.