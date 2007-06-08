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۱۸ خرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۳۰

امام جمعه سربیشه :

دوران 18 ساله رهبری مخاطره آمیزتر از دهه اول انقلاب بود

بیرجند - خبرگزاری مهر : امام جمعه سریشه گفت : به اعتقاد تحلیلگران سیاسی، دوران 18 ساله رهبری آیت الله خامنه ای از حیث تنوع تهدیدات، مخاطره آمیزتر از دهه اول انقلاب اسلامی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر از سربیشه ، حجت الاسلام اصغر توکلی در خطبه های امروز نماز جمعه سربیشه تصریح کرد : تدابیر رهبر معظم انقلاب تاکنون تهدیدهای گوناگون داخلی و خارجی را خنثی نموده است.

وی احیای اصل 44 قانون اساسی و نامگذاری سال ها به عناوین مختلف را از جمله ابتکارات بی بدیل رهبر معظم انقلاب دانست.

خطیب جمعه سربیشه با اشاره به توطئه های استکبار جهانی در راستای خدشه وارد کردن به نظام جمهوری اسلامی خاطر نشان کرد : حادثه 11 سپتامبر، فتنه مطبوعات و قتل های زنجیره ای از جمله این توطئه ها است که با تدابیر شایسته رهبری ، انقلاب توانست از این عقبه های سخت و نفس گیر به سلامت عبور کند.

توکلی، برخوردار نبودن از دانش و مهارت های لازم را مهم ترین دلیل ناکامی های زندگی برشمرد و تاکید کرد : خویشتن داری در شرایط نامناسب و ناهنجار، مردم محوری و بکارگیری اندیشه و تفکر از عوامل اصلی موفقیت در زندگی است.

سربیشه با جمعیتی بالغ بر 50 هزار نفر در 60 کیلومتری مرکز استان خراسان جنوبی واقع شده است و سومین شهر بزرگ این استان محسوب می شود .

کد مطلب 498532

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