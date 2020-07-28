  1. استانها
  2. ایلام
۷ مرداد ۱۳۹۹، ۱۳:۵۳

معاون استاندار ایلام خبر داد؛

اختصاص ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل زیر ساخت‌های مرزی ایلام

اختصاص ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل زیر ساخت‌های مرزی ایلام

ایلام-معاون عمرانی استاندار ایلام از اختصاص ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل زیرساخت‌های مرزی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی اظهار کرد: تکمیل زیر ساخت‌های مرزی ایلام از جمله بهسازی و احداث جاده‌های مرزی، برق رسانی و آبرسانی به پاسگاه‌های مرزی، انسداد الکترونیکی مرزی ضروری است.

وی با اشاره به تاکیدات مسئولان استان در حوزه مرزی گفت: در دو سال گذشته در استان اقدامات خوبی در حوزه مرز استان اتفاق افتاده و اختصاص حدود ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار در سال گذشته برای تکمیل زیر ساخت‌های مرزی گواهی بر این ادعا است.

معاون عمرانی استاندار ایلام خواستار تداوم کمک‌های اعتباری به تقویت زیر ساخت‌های مرزی استان در سال جاری شد و افزود: دستورات لازم از سوی حوزه مرزی وزارت کشور در زمینه اختصاص اعتبار در سال ۹۹ برای استان صادر شده است.

کرمی اظهار کرد: با توجه به تردد بیش از ۷۰ درصدی زوار از مرز مهران نیاز به حمایت بیشتر دولت به این استان هستیم و در این رابطه می‌طلبد که امکانات زیرساختی نیز به نسبت حجم خدماتی ارائه شده باشد.

کد مطلب 4985333

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها