به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی اظهار کرد: تکمیل زیر ساخت‌های مرزی ایلام از جمله بهسازی و احداث جاده‌های مرزی، برق رسانی و آبرسانی به پاسگاه‌های مرزی، انسداد الکترونیکی مرزی ضروری است.

وی با اشاره به تاکیدات مسئولان استان در حوزه مرزی گفت: در دو سال گذشته در استان اقدامات خوبی در حوزه مرز استان اتفاق افتاده و اختصاص حدود ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار در سال گذشته برای تکمیل زیر ساخت‌های مرزی گواهی بر این ادعا است.

معاون عمرانی استاندار ایلام خواستار تداوم کمک‌های اعتباری به تقویت زیر ساخت‌های مرزی استان در سال جاری شد و افزود: دستورات لازم از سوی حوزه مرزی وزارت کشور در زمینه اختصاص اعتبار در سال ۹۹ برای استان صادر شده است.

کرمی اظهار کرد: با توجه به تردد بیش از ۷۰ درصدی زوار از مرز مهران نیاز به حمایت بیشتر دولت به این استان هستیم و در این رابطه می‌طلبد که امکانات زیرساختی نیز به نسبت حجم خدماتی ارائه شده باشد.