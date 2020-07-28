به گزارش خبرگزاری مهر، معاون عمرانی و طرح‌های زیربنایی بنیاد برکت ضمن بیان این مطلب افزود: ۱۷۹ طرح پل و راه‌سازی را در مناطق محروم و کمتر برخوردار ۱۳ استان کشور در دست اقدام داریم که از این تعداد، ۶۰ طرح تکمیل شده و مابقی در درست انجام است.

محمد مهجوری ادامه داد: ۶۰ شهرستان و روستاهای توابع در این ۱۳ استان تحت پوشش فعالیت‌های عمرانی و زیربنایی بنیاد برکت در حوزه ساخت پل و راه قرار دارند. همچنین ۱۸ طرح پل و راه‌سازی نیز آماده افتتاح است.

به گفته معاون عمرانی و طرح‌های زیربنایی بنیاد برکت، استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان بیشترین سهم را از پروژه‌های پل و راه‌سازی این بنیاد دارند.

مهجوری خاطرنشان کرد: ۱,۴۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای بهره‌برداری از ۱۷۹ طرح پل و راه‌سازی بنیاد برکت پیش‌بینی شده و تخصیص یافته است.

وی با تاکید بر این‌که بسیاری از ساکنان مناطق روستایی از بابت کمبود راه و پل در مضیقه هستند، گفت: ساخت پل و راه در مناطق شهری و روستایی، علاوه بر جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه روستاییان و بروز مشکلات مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و معیشتی ناشی از حاشیه‌نشینی در شهرها، باعث حفظ و بقای جمعیت در مناطق مرزی کشور، ارتقای سطح معیشت روستاییان و گسترش عدالت اجتماعی می‌شود.

معاون عمرانی و طرح‌های زیربنایی بنیاد برکت از اجرای ۴۷ هزار و ۸۰۰ پروژه عمرانی توسط این بنیاد در کشور خبر داد و گفت: در سال ۱۳۹۹ نیز اجرای ۳۵۰۰ طرح عمرانی و زیربنایی را در حوزه‌های مختلفی از جمله مدرسه‌سازی، ساخت مسجد و مراکز فرهنگی، راه‌سازی، آب‌رسانی، ساخت مراکز بهداشتی، مرمت قنوات و … در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور تعهد کرده‌ایم.

مهجوری افزود: بنیاد برکت علاوه بر ایجاد نهضت اشتغال‌زایی با هدف محرومیت‌زدایی، توسعه و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور به عنوان رسالت و مأموریت اصلی خود، فعالیت‌های گسترده‌ای را نیز در حوزه‌های عمرانی و زیربنایی در این مناطق دارد.

معاون عمرانی و طرح‌های زیربنایی بنیاد برکت با تاکید بر این‌که تمام ۳۱ استان کشور تحت پوشش طرح‌های عمرانی و زیربنایی این بنیاد قرار دارند، تاکید کرد: هر چند بنیاد برکت با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات و سیاست‌های ابلاغی از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مبنی بر محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی جوامع محروم و کمتر توسعه یافته از طریق ایجاد فرصت‌های کسب و کار، عمده فعالیت‌ها و اقدامات خود را بر اشتغال‌زایی در این مناطق متمرکز کرده است اما به اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی در مناطق روستایی و محروم نیز توجه ویژه دارد.