حمله راکتی به پایگاه نظامی «ویکتوری» در نزدیکی فرودگاه بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانههای عراقی شامگاه سهشنبه اعلام کردند که چند فروند راکت به مجموعه نظامی «ویکتوری» در حوالی فرودگاه بینالمللی بغداد اصابت کرده است.
شبکه ماهوارهای «دجله» عراق به نقل از منبعی در این کشور از اصابت چند فروند کاتیوشا به کمپ و پایگاه «ویکتوری» در نزدیک فرودگاه بغداد خبر داد.
مرکز رسانهای «صابرین» با اعلام اینکه راکتها از «الدهله» واقع در بخش «ابوغریب» شلیک شده، اعلام کرد که بعد از اصابت راکتها به بخش نظامی پایگاه مذکور، بالگردهای آپاچی آمریکا در آسمان منطقه به پرواز درآمدند.
شبکه تلویزیونی «سومریه» عراق نیز به نقل از منابع آگاه خود، اصابت چند راکت به این پایگاه را تأیید کرد.
گفتنی است که مجموعه نظامی ویکتوری مشتمل بر اردوگاه و پایگاه نظامی یکی از پایگاههای مهم هوایی آمریکا در عراق بشمار میرود که به سفارت آمریکا- واقع در منطقه سبز بغداد- نزدیک بوده و دارای باند فرود برای انواع هواپیماست. این پایگاه گنجایش یکهزار نظامی را دارد.
هنوز جزئیاتی از میزان تلفات یا خسارات احتمالی این حمله راکتی در دست نیست.
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