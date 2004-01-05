استانداركرمان آخرين وضعيت منطقه زلزله زده بم را تشريح كرد

به گزارش خبرگزاري مهر از روابط عمومي وزارت كشور ، محمدعلي كريمي اظهار داشت: تا صبح امروز بيش از 2032 هواپيما و بالگرد كمك هاي امدادي و تجهيزات مختلفي را به منطقه زلزله زده انتقال داده اند.

وي با اشاره به بهره گيري از تمام ظرفيت فرودگاه هاي بم و كرمان از زمان وقوع حادثه گفت: تاكنون 1200 پرواز فقط در فرودگاه بم به ثبت رسيده است.

استاندار كرمان با اشاره به اينكه از زمان وقوع حادثه، منطقه زلزله زده به 21 منطقه تقسيم شد گفت: يك ستاد مردمي با مديريت يكي از مديران محلي، افراد نيازمند را شناسايي و به انها خدمت لازم را ارائه مي دهد.



وي از برقراري امنيت در سطح شهر و كنترل عبور و مرورها در منطقه توسط مراجع انتظامي و امنيتي خبر داد وخاطرنشان كرد: با راه اندازي 56 پاسگاه و 10 گلوگاه ايست بازرسي، امنيت در منطقه تضمين شده است.

كريمي با اشاره به اينكه مشكلات بوجود آمده در زمينه تامين آب و برق و دسترسي به تلفن به سرعت در حال مرتفع شدن است گفت: در شبكه آب شهر نيز بيش از 500 انشعاب آب شرب واگذار شده است.

وي گفت: براساس آخرين آمار بيش از 110 هزار چادر بين زلزله زدگان منطقه توزيع شده است.

استاندار كرمان در خصوص رفع و كنترل مشكلات بهداشتي منطقه زلزله زده بم گفت: وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي، كنترل كامل امور بهداشتي منطقه را در دست گرفته و براي تمامي چادرهاي برپا شده شناسنامه بهداشتي صادر مي كند.

كريمي با اشاره به كمكهاي خارجي به زلزله زدگان بم گفت: اولين كمك خارجي از سوي كشور سوئيس روز ششم دي ماه وارد فرودگاه كرمان شد و بيشترين كمكها تاكنون از سوي عربستان سعودي با 25 پرواز و تركيه وجمهوري آذربايجان هر يك با 24 پرواز وارد استان كرمان شده است.

وي افزود: تاكنون 296 هواپيماي خارجي كمكهاي كشورهاي خارجي را به استان كرمان انتقال داده است.

كريمي با اشاره به احداث بزرگترين كمپ امدادرساني در منطقه توسط دولت تركيه گفت: اين كشور 80 كانكس را نيز براي اسكان زلزله زدگان بم به كشورمان ارسال مي كند.

در ادامه گفت: در حال حاضر بيش از پنج هزار نفر از زلزله زدگان بم با امكانات اداره كل اتباع و امور مهاجران خارجي وزارت كشور اسكان يافته اند.

استاندار كرمان نيازهاي عمده منطقه را در حال حاضر احداث حمام و سرويس هاي بهداشتي به تعداد 2800 چشمه ذكر كرد.

