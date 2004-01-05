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۱۵ دی ۱۳۸۲، ۲۰:۲۶

در نشست امروز استانداران سراسر كشور در بم

استانداركرمان آخرين وضعيت منطقه زلزله زده بم را تشريح كرد

استاندار كرمان در نشست استانداران كشور كه امروز با حضور وزير كشور در بم برگزار شد، با تشريح نحوه كمك رساني به آسيب ديدگان زلزله بم از ابعاد مختلف گفت: تاكنون 26 هزار و 500 نفر از كشته شدگان در بم و كرمان دفن شده اند و انتظار مي رود آمار كشته شدگان از 30 هزار نفر تجاوز نكند.

به گزارش خبرگزاري مهر از روابط عمومي وزارت كشور ، محمدعلي كريمي اظهار داشت: تا صبح امروز بيش از 2032 هواپيما و بالگرد كمك هاي امدادي و تجهيزات مختلفي را به منطقه زلزله زده انتقال داده اند.
وي با اشاره به بهره گيري از تمام ظرفيت فرودگاه هاي بم و كرمان از زمان وقوع حادثه گفت: تاكنون 1200 پرواز فقط در فرودگاه بم به ثبت رسيده است.
استاندار كرمان با اشاره به اينكه از زمان وقوع حادثه، منطقه زلزله زده به 21 منطقه تقسيم شد گفت: يك ستاد مردمي با مديريت يكي از مديران محلي، افراد نيازمند را شناسايي و به انها خدمت لازم را ارائه مي دهد.

وي از برقراري امنيت در سطح شهر و كنترل عبور و مرورها در منطقه توسط مراجع انتظامي و امنيتي خبر داد وخاطرنشان كرد: با راه اندازي 56 پاسگاه و 10 گلوگاه ايست بازرسي، امنيت در منطقه تضمين شده است.

كريمي با اشاره به اينكه مشكلات بوجود آمده در زمينه تامين آب و برق و دسترسي به تلفن به سرعت در حال مرتفع شدن است گفت: در شبكه آب شهر نيز بيش از 500 انشعاب آب شرب واگذار شده است.

وي گفت: براساس آخرين آمار بيش از 110 هزار چادر بين زلزله زدگان منطقه توزيع شده است.

استاندار كرمان در خصوص رفع و كنترل مشكلات بهداشتي منطقه زلزله زده بم گفت: وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي، كنترل كامل امور بهداشتي منطقه را در دست گرفته و براي تمامي چادرهاي برپا شده شناسنامه بهداشتي صادر مي كند.
كريمي با اشاره به كمكهاي خارجي به زلزله زدگان بم گفت: اولين كمك خارجي از سوي كشور سوئيس روز ششم دي ماه وارد فرودگاه كرمان شد و بيشترين كمكها تاكنون از سوي عربستان سعودي با 25 پرواز و تركيه وجمهوري آذربايجان هر يك با 24 پرواز وارد استان كرمان شده است.
وي افزود: تاكنون 296 هواپيماي خارجي كمكهاي كشورهاي خارجي را به استان كرمان انتقال داده است.
كريمي با اشاره به احداث بزرگترين كمپ امدادرساني در منطقه توسط دولت تركيه گفت: اين كشور 80 كانكس را نيز براي اسكان زلزله زدگان بم به كشورمان ارسال مي كند.
در ادامه گفت: در حال حاضر بيش از پنج هزار نفر از زلزله زدگان بم با امكانات اداره كل اتباع و امور مهاجران خارجي وزارت كشور اسكان يافته اند.
استاندار كرمان نيازهاي عمده منطقه را در حال حاضر احداث حمام و سرويس هاي بهداشتي به تعداد 2800 چشمه ذكر كرد.

کد مطلب 49858

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