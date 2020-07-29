هاشم نقیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برداشت چهار هزار تن گل محمدی از باغات خراسان رضوی، اظهار کرد: این میزان گل محمدی از سطح یک هزار و ۷۵۰ هکتار باغات این استان توسط حدود ۴۵۰ واحد تولیدی برداشت شده است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: نیمی از گل محمدی برداشت شده به گلاب تبدیل شده و ۵۰ درصد آن نیز به صورت غنچه و برگ خشک شده است.

وی با اشاره به اینکه میزان برداشت گل محمدی در هکتار، حدود دو هزار و ۴۰۰ کیلوگرم است، گفت: سطح زیر کشت و تولید گل محمدی در خراسان رضوی سالانه حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش دارد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه تاکنون ۳ مورد خزانه مجوزدار تولید قلمه گل محمدی و نشا گیاهان دارویی در استان ایجاد شده است، اظهار کرد: بیشترین تولیدات ما مربوط به شهرستان‌های مشهد، تربت حیدریه، تایباد، کاشمر، نیشابور، فیروزه می‌شود که مشهد از دیرباز در صدر تولید این محصول بوده است.

نقیبی به باغداران استان توصیه کرد: با توجه به افزایش چشمگیر سطح زیر کشت گل محمدی و به منظور پیشگیری از تنزل قیمت، فرآوری گل محمدی به گلاب با برپایی دستگاه‌های خانگی و خشک کردن‌های الکتریکی برگ و غنچه را را مد نظر قرار دهند.

وی با اشاره به صادرات گل محمدی، اظهار کرد: صادرات بیشتر در حوزه گلبرگ و غنچه خشک شده و کلاً بخش فرآوری شده محصول انجام می‌شود و تاکنون به اروپا هم صادر داشته‌ایم.

وی مشکل واحدهای تولیدی را عدم فرآوری در مزرعه عنوان کرد و گفت: نیاز است با حمایت دستگاه‌های متولی مثل صنعت معدن و علوم پزشکی مجوزهای لازم برای فرآوری این محصول در مزرعه صادر شود. با تحقق این امر هم اشتغال زایی افزایش می‌یابد و هم محصول از دست واسطه‌ها خارج شده و ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکننده دارد.