مطبوعات مي توانند نقش تثبيت كننده نظام را بازي كنند

وي در گفت وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر افزود: آنچه كه از بيانات امام (ره) در ارتباط با مطبوعات استنباط مي شود، اين است كه ايشان مطبوعات را حامل پيام ملت و اسلام مي دانستند و معتقد بودند كه مطبوعات بايد مبلغ احكام اسلام باشند و اخلاق الهي را در جامعه اشاعه دهند.

ترقي تصريح كرد: به عقيده حضرت امام (ره) مطبوعات در ساختن جامعه نقش مهمي دارند، به همين علت مطبوعات بايد نقش بنگاه هدايت را ايفا كنند يعني اگر مطبوعه اي به دست مردم افتاد هدايتگر آنان باشد.

قائم مقام مركز اسلامي جمعيت موتلفه اسلامي خاطرنشان كرد: مطبوعات به دليل همين جايگاه ممتاز اگراصلاح شوند، مي توانند جامعه را اصلاح كنند.

وي نقش هدايتگري جامعه را از بايدهاي مطبوعات دانست و افزود: مطبوعات اگر بتوانند تقوي را در جامعه اشاعه دهند مي توانند مربي باشند.

به گفته وي، مطبوعات با عملكرد صحيح و دورانديشي باعث از بين رفتن اختلافات از پيش طراحي شده خواهند شد و سهم قابل توجهي در حل مشكلات موجود در جامعه خواهند داشت.

ترقي با تاكيد بر اينكه مطبوعات كنوني ما با انديشه ها و آرمانهاي امام فاصله بسيار دارند، خاطرنشان كرد: مطبوعات فعلي در انعكاس نيازهاي واقعي مردم و جامعه ضعيف عمل كرده اند و نقش مهم خود را در قبال نسل جديد و جوان به خوبي ايفا نكرده اند.

وي گفت: در وصيت نامه حضرت امام (ره) تاكيد شده است كه مطبوعات نبايد مطالبي مغاير با مصالح عمومي و منافع ملي به چاپ برسانند، اما با وجود اين اكنون مي بينيم مطبوعات در حفظ وحدت و پرهيز از اختلافات عملكرد قابل قبولي نداشته اند و در برخي از مطبوعات مطالبي منعكس مي شود كه عموما از سوي بيگانگان اشاعه مي شود.

ترقي برخي از اين مشكلات را حتي متوجه مطبوعات خودي نيز دانست و گفت: مطبوعات خودي در برخورد با مسائل و مشكلات مردم و جامعه منفعلانه برخورد مي كنند و اين حالت باعث شده كه فضاي سياسي جامعه را درك نكرده و از رسالت اصلي خودشان دور شوند.

وي افزود: اگر مطبوعات بخواهند به موفقيت دست يابند بايد استراتژي ثابتي در راستاي انديشه ها و آرمانهاي حضرت امام (ره) اتخاذ كنند و در رفع شبهات در افكار عمومي تلاش كنند.