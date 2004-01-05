نخست وزير تركيه به واشنگتن مي رود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه يك مقام عاليرتبه دولتي آمريكا امروز اعلام كرد :" طيب اردوغان نخست وزير تركيه در هفته سوم اين ماه ( ژانويه ) براي مذاكره با بوش در رابطه با آينده عراق به ايالات متحده آمريكا خواهد رفت."

وي افزود :" اردوغان روز 26 ژانويه وارد آمريكا خواهد شد و روز 28 ژانويه با جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در كاخ سفيد ديدار خواهد كرد."

اين مقام دولتي كه خواست نامش فاش نشود ، ادامه داد :" اردوغان علاوه بر واشنگتن در چند شهر ديگر آمريكا نيز توقف خواهد داشت . "

وي اظهار داشت :" علاوه بر عراق موضوعات ديگري از قبيل مبارزه با تروريسم و مسائل اقتصادي و نقش قبرس و تركيه به عنوان ميزبان نشست ماه ژوئن ناتونيز بررسي خواهد شد .

پيش از اين نخست وزير لهستان نيز اعلام كرده بود براي مذاكره درباره مسئله عراق در نيمه دوم اين ماه (ماه ژانويه) به واشنگتن خواهد رفتو با جرج بوش ديدار خواهد كرد .