هنوز هيچ درخواستي براي تغيير نام خيابان "خالد اسلامبولي" به شوراي شهر ارائه نشده است

دكتر مهنوش معتمدي آذري در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : هنوز هيچ پيشنهاد كتبي و مشخصي در مورد تغيير نام خيابان خالد اسلامبولي از سوي وزارت امور خارجه به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نشده است و در صورتي كه اين پيشنهاد به صورت كتبي به شوراي شهر ارائه شود ، بررسي اين موضوع در دستور كار شورا قرار مي گيرد .

امير رضا واعظي آشتياني عضو ديگر شوراي اسلامي شهر تهران نيز در اين مورد گفت : آقاي آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه ديروز با حضور در شوراي اسلامي شهر تهران به ارائه گزارشي در مورد روابط ايران و مصر پرداخت اما پيشنهاد مشخص ومكتوبي در مورد تغيير نام اين خيابان به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نداد.

گفتني است موضوع تغيير نام خيابان خالد اسلامبولي در تهران از دوره اول شوراي اسلامي شهرتهران در سال 80 مطرح بوده و با تصويب شوراي شهر تغيير نام اين خيابان منوط به تاييد و نظر وزارت امور خارجه شده است.

خالد اسلامبولي يكي از افسران ارتش مصر بود كه در سال 1981 در جريان يك رژه نظامي از صف افسران خارج شد و با استفاده از مسلسل به طرف مقامات سياسي مصر شليك كرد كه بر اثر آن انور سادات رئيس جمهوري اين كشور كشته شد؛ پس از آن جمهوري اسلامي ايران با قرار دادن نام اين افسر مصري بر روي يكي از خيابانهاي تهران از اين حركت پشتيباني كرد .

انور سادات رئيس جمهوري مصر بود كه قرار داد كمپ ديويد را امضاء كرد، پس از فرار شاه مخلوع وي را در مصر پناه داد؛ پايگاههاي نظامي خود را براي حمله امريكا به طبس در اختيار اين كشور گذاشت و درآغاز جنگ تحميلي ايران و عراق از صدام حمايت كرد .

خالد اسلامبولي پس از اين حادثه در دادگاه محاكمه و به اعدام محكوم شد ، كارشناساس مسائل سياسي قرار دادن نام وي بر روي يكي از خيابانهاي تهران را يكي از عوامل سردي روابط ايران ومصر در اين مدت مي دانند .