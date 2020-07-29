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۸ مرداد ۱۳۹۹، ۱۷:۵۷

به مناسبت عید غدیرخم؛

مسابقه طنز «علاوه‌تر» در یزد اجرا می‌شود

مسابقه طنز «علاوه‌تر» در یزد اجرا می‌شود

یزد ـ مسابقه طنز «علاوه‌تر» به تهیه کنندگی سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد به مناسبت ایام دهه امامت و ولایت در یزد اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فیضی، مدیر تولید این مسابقه ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون ۵۰ درصد از این مسابقه ضبط شده و در طول زمان پخش، کار ضبط نیز استمرار خواهد یافت.

وی عنوان کرد: این مسابقه هر شب از عید قربان تا عید غدیر در صفحه یزد فرهنگ پخش می‌شود اما زمان پخش آن هنوز مشخص نیست.

فیضی عنوان کرد: برای تهیه این برنامه ۴۰ میلیون تومان هزینه شده و تلاش شده در فضای طنز، آموزش‌های مختلف از جمله آموزش شهروندی به مردم ارائه شود.

کارگران این مسابقه نیز اظهار داشت: این مسابقه فضایی کاملاً طنزگونه و شاد دارد و از حضور هنرمندان، خوانندگان و چهره‌های شاخص استان در آن استفاده شده و خانواده‌ها در اجرای آن همکاری دارند.

مسیح دهقانی عنوان کرد: این برنامه هم بار آموزشی و هم بار علمی دارد و مطالب جدید و آموزش‌های کاربردی در اختیار خانواده‌های شرکت کننده و بیننده قرار می‌دهد.

وی یادآور شد: فضای ضبط این مسابقه بر در ارتفاع یکی از ساختمان‌های بلوار جمهوری است و فضای جذابی برای ضبط مسابقه است.

دهقانی از خانواده‌های یزدی دعوت کرد تا در ایام عید قربان تا غدیر هر شب به تماشای این برنامه بنشینند.

کد مطلب 4986541

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