به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فیضی، مدیر تولید این مسابقه ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون ۵۰ درصد از این مسابقه ضبط شده و در طول زمان پخش، کار ضبط نیز استمرار خواهد یافت.
وی عنوان کرد: این مسابقه هر شب از عید قربان تا عید غدیر در صفحه یزد فرهنگ پخش میشود اما زمان پخش آن هنوز مشخص نیست.
فیضی عنوان کرد: برای تهیه این برنامه ۴۰ میلیون تومان هزینه شده و تلاش شده در فضای طنز، آموزشهای مختلف از جمله آموزش شهروندی به مردم ارائه شود.
کارگران این مسابقه نیز اظهار داشت: این مسابقه فضایی کاملاً طنزگونه و شاد دارد و از حضور هنرمندان، خوانندگان و چهرههای شاخص استان در آن استفاده شده و خانوادهها در اجرای آن همکاری دارند.
مسیح دهقانی عنوان کرد: این برنامه هم بار آموزشی و هم بار علمی دارد و مطالب جدید و آموزشهای کاربردی در اختیار خانوادههای شرکت کننده و بیننده قرار میدهد.
وی یادآور شد: فضای ضبط این مسابقه بر در ارتفاع یکی از ساختمانهای بلوار جمهوری است و فضای جذابی برای ضبط مسابقه است.
دهقانی از خانوادههای یزدی دعوت کرد تا در ایام عید قربان تا غدیر هر شب به تماشای این برنامه بنشینند.
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