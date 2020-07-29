۵۵ هکتار از مراتع استان همدان طعمه‌ حریق شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان؛ اسفندیار خزایی با بیان اینکه متوسط حریق مراتع همدان طی چهار سال اخیر ۱۵۰ هکتار است، گفت: امسال حدود ۵۵ هکتار از پوشش گیاهی مراتع استان همدان با ۱۸ مورد حریق از بین رفت.
خزایی با بیان اینکه زاگرس از بحرانیترین مناطق کشور در آتشسوزی مراتع است، اظهار کرد: مراتع ۱۱ استان زاگرسنشین به دلیل پوشش گیاهی، نوع بارندگیها و کاهش بارندگی در فصل خشک مستعد حریق میشود.
وی با تأکید بر اینکه میزان تولید علوفه در مراتع استان همدان نشاندهنده وضعیت مناسب پوشش گیاهی در همدان است، افزود: افزایش بارندگیهای امسال باعث بالا رفتن پوشش گیاهی مراتع شده است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بیان کرد: در مراتع درجه یک که عشایر مستقر هستند، طی امسال هیچگونه حریقی رخ نداده که نشان از نتیجهبخشی ارائه آموزشها به مرتعداران دارد.
خزایی به وجود ۱۰۰ هکتار آتشبر در مراتع استان همدان اشاره کرد و گفت: بیش از ۹۵ درصد حریق در مراتع منشأ انسانی دارد.
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