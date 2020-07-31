امیدهای مجیدی به «دیاباته» برابر سپاهان اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، فردا شنبه و از ساعت ۲۱:۳۰ استقلال باید از هفته بیست و هفتم لیگ نوزدهم به مصاف سپاهان اصفهان برود. دو تیم با امتیاز مشابه و فقط بخاطر تفاضل گل بهتر در رده‌های دوم و سوم جا خوش کرده‌اند و هر کدام که بتوانند شنبه پیروز میدان باشند تا حدودی خیالشان از بابت حضور در لیگ قهرمانان راحت خواهد شد.

فرهاد مجیدی سرمربی استقلال که در بازی‌های گذشته امتیازاتی را از دست داده فقط به پیروزی برابر سپاهان فکر می‌کند و امیر قلعه نویی هم که می‌داند اگر تیمش دچار لغزش شود شهر خودرو و تراکتورسازی می‌تواند جای او را بگیرند نمی‌خواهد مقابل شاگرد سالهای نه چندان دور خود امتیاز از دست بدهد.

سرمربی استقلال برای دیدار برابر سپاهان یک برگ برنده دارد و آن کسی نیست جز شیخ دیاباته که در بین هواداران استقلال از محبوبیت خاص برخوردار است. دیاباته توانست در دیدار برابر پارس جنوبی پایه گذار پیروزی آبی پوشان شود.

دیاباته به روزهای اوج خود بازگشته تا خیال مجیدی از بابت حضور در زمین و گلزنی اش آسوده باشد. به نظر می‌رسد دروازه بان و خط دفاعی سپاهان با حضور این مهاجم آماده روز سختی را تجربه کنند؛ آن‌هم در شرایطی که دیاباته ۱۱ گله است و می‌تواند با گلزنی مقابل سپاهان به سمت آقای گلی در لیگ ایران خیز بردارد.