طرح ملی «قربان غدیر» از استان سمنان کلید خورد

محسن مسعودیان راد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کاهش فاصله طبقاتی مهم‌ترین رویکرد این نهاد مردمی است، اظهار داشت: پیگیری برای تدوین و اجرای طرح ملی «قربان غدیر» از سوی کمیته امداد این استان در دستور کار قرار دارد.

وی بابیان اینکه در راستای اجرای این طرح سادات نیازمند و فقیر در سراسر کشور شناسایی می‌شوند، تصریح کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت خمس و کمک کمیته امداد و خیران استان سمنان نسبت به رفع مشکلات اقتصادی این افراد اقدامی اساسی می‌شود.

اجرای طرح «اطعام علوی» در دهه ولایت

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با تأکید بر اینکه این طرح در حال تدوین است، افزود: با تصویب نهایی، این طرح از استان کلید می‌خورد و باوجود وجوهات شرعی هیچ‌یک از سادات در جامعه نباید فقیر باشند.

مسعودیان راد در ادامه از اجرای طرح «اطعام علوی» در دهه ولایت خبر داد و گفت: در راستای اجرای این طرح ۵۰۰ هزار وعده غذایی در استان تهیه می‌شود که در دهه ولایت بین نیازمندان این استان و حتی استان‌های اطراف توزیع می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های کمیته امداد به مناسبت عید قربان بیان کرد: طرح قربانی بزرگ که از سال‌های قبل به ابتکار یک خیر دامغانی و سپس تمام کشور برگزار می‌شود، امسال نیز میزبان خیران خواهد بود و ۱۱۵ شهر ایران به این طرح پیوسته‌اند و در سال جاری نیز شاهد برگزاری آن در سطح شهرهای استان سمنان خواهیم بود.

ذبح ۱۴۵۰ رأس دام هدف‌گذاری شده است

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه سال قبل ۸۸ هزار دام در قالب این طرح قربانی شد، افزود: سال قبل بیش از یک هزار و ۲۰۰ رأس دام در سطح استان ذبح شد که در سال جاری ذبح هزار و ۴۵۰ رأس دام هدف‌گذاری شده است.

مسعودیان راد بابیان اینکه برخلاف سال‌های گذشته تمامی دام‌ها در کشتارگاه‌های سطح استان و تحت شدیدترین پروتکل‌های بهداشتی قربانی می‌شوند، تأکید کرد: گوشت این قربانی‌ها علاوه بر مددجویان، بین دیگر نیازمندان و محرومین شناسایی‌شده، توزیع می‌شود.

وی بابیان اینکه پنج مرکز تبلیغی در میادین دام هرکدام از شهرستان‌های استان سمنان ایجادشده است، گفت: هدف این طرح مشارکت از همه خیران است همچنین باید به مردم اطمینان داد که بسته‌بندی گوشت‌ها در کشتارگاه و تحت نظارت بهداشتی انجام می‌شود.