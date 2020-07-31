چهار فوتسالیست قمی به تیم ملی زیر ۲۰ سال دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام اسامی نفرات دعوت شده به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال زیر ۲۰ سال؛ حضور ۴ فوتسالیست جوان قمی در این اردو قطعی شد؛ بر اساس اطلاعیه فدراسیون فوتبال اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال زیر ۲۰ سال کشورمان در دو مرحله برگزار می‌شود که مرحله اول آن از روز دوشنبه آینده آغاز می‌شود و از قم امیرحسین زینعلی و محمد رحمتی حضور دارند.

اردوی دوم هم از روز جمعه هفدهم مرداد ماه آغاز می‌شود و محمد معین میرزاحسینی و امیرحسین معظمی دو چهره جوان فوتسال قم در این اردو هستند.

تیم ملی فوتسال زیر ۲۰ سال کشورمان تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی تیم ملی در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌کند و مهیای حضور در رقابت‌های بین‌المللی می‌شود.