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۲۲ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۰۸

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با مهر :

مطالعه و تحقیق درباره قابلیت‌های بخش تعاون از ضروریات است

مرتضی افقه بر تقویت بخش خصوصی توسط دولت تاکید کرد و گفت : دولت می تواند اموری را که بخش خصوصی خواهان اداره کردن آن است، به همراه تقویت اطلاعاتی، تخصصی و نظارتی به این بخش واگذار کند.

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، گفت : با توجه به وضعیت مبهم بخش تعاون در کشور و سابقه محدود آن که عمدتا با عدم موفقیت نیز همراه بوده ، چشم انداز روشنی را پیش رو قرار نمی دهد.

مرتضی افقه مطالعه و تحقیق پیرامون قابلیت های بخش تعاون را از ضروریات دانست و اظهار داشت: شواهد حاکی از آن است که نباید امکانات محدود کشور را به واسطه ایده آل گرایی و بدون تحقیق و مطالعه از سازگاری ساختارها با روحیات و شرایط مردم از بین برد.

وی اظهارداشت: جهت گیری اقتصادی کشور نه تنها توسعه ای نیست، بلکه ضد توسعه ای و ضد تولیدی است و توسعه بخش خصوصی در یک ساختار قوی با ثبات و توسعه گرا آن هم طی یک فرایند زمانی و در سایه دولت کارا و توسعه گرا شکل خواهد گرفت.

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت: در مسیر توسعه، همواره توجه به نگرش های فکری و ساختارهای فرهنگی و اجتماعی باید اصلاح شود و همچنین تعریف روشنی از نقطه مطلوب توسعه ارائه گردد.

افقه تصریح کرد: تقویت بخش خصوصی و سپردن اموری که این بخش خواهان اداره آن است و همچنین تقویت اطلاعاتی، تخصصی و نظارتی از سوی دولت در برداشتن گام‌های قوی و محکم به سوی توسعه پایدار می تواند راهگشا باشد.

وی علاوه بر تاکید در بوجود آمدن تشکل های قوی و داوطلب در بخش تعاونی، استفاده از شرایط مطلوب و پشتوانه های علمی و عملی را در موفقیت بخش تعاون موثر دانست و افزود : بخش تعاون می تواند از فضای بوجود آمده و منابع موجود بیشترین سود را کسب کند و گرنه اتلاف  بیشتر منابع کشور را در پی خواهد داشت.

کد مطلب 498710

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