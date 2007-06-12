استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، گفت : با توجه به وضعیت مبهم بخش تعاون در کشور و سابقه محدود آن که عمدتا با عدم موفقیت نیز همراه بوده ، چشم انداز روشنی را پیش رو قرار نمی دهد.

مرتضی افقه مطالعه و تحقیق پیرامون قابلیت های بخش تعاون را از ضروریات دانست و اظهار داشت: شواهد حاکی از آن است که نباید امکانات محدود کشور را به واسطه ایده آل گرایی و بدون تحقیق و مطالعه از سازگاری ساختارها با روحیات و شرایط مردم از بین برد.

وی اظهارداشت: جهت گیری اقتصادی کشور نه تنها توسعه ای نیست، بلکه ضد توسعه ای و ضد تولیدی است و توسعه بخش خصوصی در یک ساختار قوی با ثبات و توسعه گرا آن هم طی یک فرایند زمانی و در سایه دولت کارا و توسعه گرا شکل خواهد گرفت.

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت: در مسیر توسعه، همواره توجه به نگرش های فکری و ساختارهای فرهنگی و اجتماعی باید اصلاح شود و همچنین تعریف روشنی از نقطه مطلوب توسعه ارائه گردد.

افقه تصریح کرد: تقویت بخش خصوصی و سپردن اموری که این بخش خواهان اداره آن است و همچنین تقویت اطلاعاتی، تخصصی و نظارتی از سوی دولت در برداشتن گام‌های قوی و محکم به سوی توسعه پایدار می تواند راهگشا باشد.

وی علاوه بر تاکید در بوجود آمدن تشکل های قوی و داوطلب در بخش تعاونی، استفاده از شرایط مطلوب و پشتوانه های علمی و عملی را در موفقیت بخش تعاون موثر دانست و افزود : بخش تعاون می تواند از فضای بوجود آمده و منابع موجود بیشترین سود را کسب کند و گرنه اتلاف بیشتر منابع کشور را در پی خواهد داشت.