"اجیر " خانجهانی آماده نمایش شد

به گزارش خبرنگار مهر، "اجیر" فیلمی در ژانر دینی و معناگرا و داستان زندگی مردی ثروتمند به نام نصرالله خان است که دخترش بعد از سال ها دوری برای دیدن پدر از خارج برمی گردد. در این بین فردی ناشناس به منزل او مراجه می کند و ...

مجید مظفری، مهران رجبی، سمیرا سیاح، نفیسه روشن، نیکی مظفری، پیام اینالویی، افسانه ناصری و احمد علامه بازیگران، محمدرضا دلشاد مدیر تصویربرداری، گودرز حبیبی مدیر تولید، رضا غفارنژاد طراح صحنه و لباس، فاطمه سنجرانی چهره پرداز، حسن غفاری عکاس و رضا اکبری تهیه کننده "اجیر" هستند.

محسن خانجهانی سابقه ساخت فیلم های کوتاه و مستندی همچون "ارتفاع 437" و "من یک لیدر هستم" را در کارنامه فیلمسازی اش دارد.