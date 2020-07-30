برای کسب پیروزی به آبادان آمدیم

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاری زاده عصر پنج شنبه در نشست خبری پیش از بازی تیمش در آبادان با بیان اینکه صنعت نفت بازی‌های گذشته خود را واگذار کرده است، افزود: صنعت نفت تیم قابل احترامی است و بازی کردن مقابل آنها دشوار است و با توجه نتایج اخیر، آنها برای کسب پیروزی مبارزه خواهند کرد.

وی در ادامه گفت: شرایط تیم شهر خودرو خوب است و بازیکنان با تجربه و جوانی داریم و به نظرم کمتر به بازیکنان جوان توجه شده که فردا با حضور آنها با برد آبادان را ترک کنیم.

سرمربی تیم فوتبال شهر خودرو مشهد با اشاره به اینکه در طول هفته تمرینات خوبی را برگزار کردیم و از نظر روحی و روانی در شرایط خوبی قرار داریم، گفت: ما برای کسب سه امتیاز به آبادان آمده‌ایم تا همچنان شانس خود را برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا، حفظ کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بازی تیم‌های صنعت نفت آبادان و شهر خودرو مشهد در هفته بیست و هفتم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور ساعت ۲۱ فردا در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می‌شود.

تیم فوتبال شهر خودرو مشهد هم‌اکنون با ۴۳ امتیاز در مکان پنجم جدول رده‌بندی قرار دارد.