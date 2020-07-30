ترامپ: نتایج انتخابات ۲۰۲۰ باید همان شب انتخابات اعلام شود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا روز پنج شنبه پس از طرح پیشنهادی مبنی بر به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا اعلام کرد که وی «باید نتیجه انتخابات را همان شب انتخابات بدانیم، نه روزها، ماهها یا حتی سالها بعد».

بدین ترتیب، ترامپ به طور علنی عدم تمایلش را برای انتظار کشیدن جهت اعلام نتایج نهایی انتخابات اعلام کرد.

پیش از این اظهارنظرها، ترامپ ادعا کرده بود که انتخابات آتی ممکن است به دلیل طرح رأی دهی پستی قربانی شیوه‌های فریبکارانه شود. وی پیشتر مدعی شده بود که به دلیل ماهیت رأی گیری به شیوه پستی، انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا «غیردقیق ترین و فریب آمیزترین انتخابات در تاریخ این کشور خواهد بود».

وی در پیام دیگری نوشت: «ما برنده انتخابات ۲۰۲۰ خواهیم بود. آمریکا را باعظمت کنیم».