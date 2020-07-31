ذبح ۴۱۰ راس دام برای توزیع بین نیازمندان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد صبح امروز جمعه در قربانگاه کمیته امداد دره شهر در گفتگو با تعدادی از خبرنگاران گفت: این تعداد دام با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی پس از ذبح و بسته بندی در حال توزیع در بین نیازمندان است.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام همچنین از تدارک ۵۲ پایگاه برای جمع آوری نذورات قربانی مردم نیکوکار این استان در روز عید سعید قربان خبر داد.

موسی نژاد افزود: این پایگاه‌های شامل دفاتر کمیته امداد در ۱۵ نقطه استان و ۳۷ مرکز نیکوکاری بوده که در روز عید سعید قربان آماده دریافت نذورات مردم این استان هستند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۵ میلیارد ریال نذورات قربانی در این استان جمع آوری شده است، اظهار داشت: امسال که انتظار می‌رود در سال جاری به ۳۲ میلیارد ریال افزایش یابد.