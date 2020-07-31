هوای تهران در وضعیت قابل قبول قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۰ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است، البته پیش بینی می شود که با افزایش دما و افزایش غلظت ازن در هوای تهران، تا ظهر امروز کیفیت هوا به سمت آلوده شدن پیش برود.

این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد ۱۳۶ قرار داشت که وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه است.

تهران از ابتدای سال ۱۵ روز هوای پاک، ۸۸ روز هوای قابل قبول، ۲۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۲ روز ناسالم هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.