شهرداری ها سهم نیم درصدی کتابخانه های عمومی را بموقع پرداخت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، محمدمهدی شهریاری در اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان که در محل سالن شهید سلیمانی استانداری برگزار شد، افزود: شهرداری‌ها مکلف هستند سهم نیم درصدی را پیش از پایان سال و به موقع پرداخت کنند تا در زمینه گسترش فعالیت‌های کتابخوانی بیش از این خللی وارد نشود.

وی با تاکید بر اجرای مصوبات جلسات گذشته مبنی بر ساخت کتابخانه های عمومی جدید جهت تسهیل در دسترسی مردم تصریح کرد: در زمینه برخورداری مردم استان از کتابخانه های عمومی از میانگین کشوری عقب تر هستیم و جبران این موضوع به تلاشی جدی از سوی متولیان امر نیاز دارد.

شهریاری تکمیل فضاهای فرهنگی از جمله کتابخانه های عمومی را امری مهم در راستای زیرساخت‌های اجتماعی دانست و گفت: وجود کتابخانه به تغذیه حیات فکری و روحی مردم کمک نموده و مواریث فرهنگی و دانش‌های نهفته و تفکر گذشتگان و اندیشه‌های موجود را به آیندگان انتقال می‌دهد.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه کتابخانه نیرومندترین پایگاه برای محفوظ ماندن ذخایر و سرمایه‌های معنوی جامعه است، از پیگیری مشکلات معیشتی کتابداران استان از طریق سازمان برنامه و بودجه خبر داد.

شهریاری با اشاره به ظرفیت خیرین در توسعه کتابخوانی بر ضرورت رفع موانع مشارکت جدی آنها توسط نهادهای متولی تاکید کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای احداث کتابخانه ها در استان مصوب شده است.

ناصر حضرتی پر افزود: یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان نیز برای تعمیر و تجهیز کتابخانه های عمومی استان در بودجه سال جاری در نظر گرفته شده است.

در این جلسه تصمیمات لازم در خصوص مشکل کتابخانه های طباطبایی و قائم ارومیه، ابن سینای سردست و شهید علمی نقده اتخاذ شد.