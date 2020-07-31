انفجار در هرات افغانستان/ ۱۴ نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی طلوع هم اکنون با انتشار خبری فوری اعلام کرد که در حادثه انفجار بمب در منطقه «تانک مولوی» واقع در ولایت هرات، ۱۴ نفر زخمی شدند.

«محمد رفیق شیرزی» سخنگوی اداره بهداشت ولایت هرات افغانستان در این خصوص اعلام کرد: حادثه در مکانی روی داد که مردم پس از اقامه نماز عید سعید قربان، در حال خریداری گوسفند و یا قربانی کردن آن بودند.

بر اساس اعلام وی، حال ۳ نفر از زخمی‌های این حادثه وخیم گزارش شده است.

این در حالی است که تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را برعهده نگرفته است.

شایان ذکر است، از سال ۲۰۰۱ میلادی که ناتو به سرکردگی تروریست‌های آمریکایی و به بهانه مبارزه با عوامل حادثه ۱۱ سپتامبر به افغانستان لشکرکشی کرد، آمار تلفات نظامیان و غیرنظامیان دائماً در این کشور افزایش یافته و مرتباً موضوع گزارش‌های نهادهای بین‌المللی شده است.